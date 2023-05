Kirchheimer SC: „Alle sind richtig heiß, keiner dreht am Rad“

KSC bleibt im Titelkampf fokussiert – Heute beim Abstiegskandidaten Freising

Von Guido Verstegen schließen

Während die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC mit vier Punkten aus den letzten zwei Saisonspielen aufgestiegen sind, steht Gastgeber SC Eintracht Freising mit einem Bein in der Bezirksliga.

Kirchheim – Zwei Begegnungen sind es nur noch, und die Konstellation könnte für den neuen Tabellenführer Kirchheimer SC (56 Zähler) kaum günstiger sein. Zwei Punkte Vorsprung auf den Zweiten SB Chiemgau Traunstein (54) hat sich die Mannschaft erarbeitet und dabei den direkten Vergleich knapp für sich entschieden (1:2, 2:0). Heißt: Selbst, wenn Traunstein noch zweimal gewinnen sollte, wäre der KSC mit weiteren vier Zählern durch. Der Dritte SV Bruckmühl (53) kann in der Endabrechnung auf maximal 59 Punkte kommen: Der direkte Vergleich ist ausgeglichen (2:4, 3:1), doch Bruckmühl muss in der Tordifferenz 13 Treffer aufholen. Mit einem Sieg beim SC Eintracht Freising (Freitag, 19.30 Uhr) könnte der KSC diesen Verfolger realistisch betrachtet bereits am Wochenende abhängen.

Wenn man aber Steven Toy genau zuhört, dann holt beim Kirchheimer SC dieser Tage offensichtlich niemand den Taschenrechner hervor, und auch das Wort Bayernliga fällt nicht. „Vielleicht wechseln die Jungs aber auch schnell das Thema, wenn ich dazu komme“, sagt der Spielertrainer des KSC lächelnd. Für den 33-Jährigen steht ohnehin fest: „Es ist ganz egal, gegen wen wir spielen – wir schauen nur auf uns!“

Dieser Fokus brachte die Mannschaft dahin, wo sie jetzt ist, und Toy hat nach eigenen Angaben nicht das Gefühl, dass seine Schützlinge „den Druck krass spüren“ – die Vorfreude überwiege. Und weil man sich das über die vielen Spiele dieser so verrückten Landesliga-Saison erarbeitet habe, „sind jetzt alle richtig heiß, aber keiner dreht am Rad“.

Gegner Freising (31 Punkte) greift im Heimspiel gegen Kirchheim zum rettenden Strohhalm: Um den direkten Abstieg noch zu vermeiden, müsste die Eintracht nach fünf Niederlagen in Folge ihre beiden noch ausstehenden Partien gewinnen und Konkurrent ASV Dachau (35) obendrein zweimal verlieren. Aber: Seit dem 0:1 am 13. November 2010 hat die Elf daheim alle Punktspiele gegen den KSC gewonnen.

„Wir dürfen nicht nachlassen und müssen wie gegen Traunstein von Anfang an voll da sein – auch Freising hat Qualität“, sagt Steven Toy, weiß aber auch: „Die Mannschaft wird jetzt nicht den Bus vor ihrem Tor parken.“ Und das eröffnet den torhungrigen Kirchheimern womöglich Räume. Co-Spielertrainer Korbinian Vollmann ist beruflich unterwegs und womöglich nicht rechtzeitig zurück, mit Marco Flohrs und Torwart Martin Egner stehen zwei Akteure wieder im Kader. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Babic - Zielke, Zabolotnyi, Jacobi, Maiberger - Mauerer, Baitz, Huskic (Flohrs) - Hert, Cazorla, Özdemir