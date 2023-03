Kirchheimer SC auf der Suche nach der verlorenen Form

Von: Guido Verstegen

Luca Mauerer leitet einen Kirchheimer Angriff ein. Den Gastgeber fehlte in diesem Flutlichtspiel freilich jegliche Torgefahr. © Christian Riedel

Kirchheimer SC verliert Heimspiel gegen Sportfreunde Schwaig 1:4.

Kirchheim – Zwölf Gegentore in den vier Pflichtspielen im neuen Jahr: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC suchen nach der 1:4-Heimniederlage gegen den FC Sportfreunde Schwaig weiter ihre Form.

„Oben mitspielen zu wollen, das können wir jetzt vergessen– es geht mehr denn je darum, möglichst schnell möglichst viele Punkte zu sammeln“, sagte Steven Toy nach dem dritten Punktspiel ohne Sieg hintereinander. Der Spielertrainer des Kirchheimer SC hatte am Freitag im Duell mit dem FC Sportfreunde Schwaig eine gute erste Halbzeit seiner Mannschaft erlebt, allerdings auch „vier krasse individuelle Fehler“ bei den Gegentoren ausgemacht.

Gleich die erste richtige Gelegenheit auf dem holprigen Rasen nutzte die KSC-Elf zur Führung: Kerim Özdemir bugsierte einen Flankenball von Marco Flohrs am zweiten Pfosten über die Linie (5.). Die Gäste glichen zeitnah aus, nachdem ein verunglückter Schuss von Spielertrainer Benjamin Held bei Raffael Ascher gelandet war und der vor seinem ungünstig postierten Gegenspieler Matthias Ecker vollstreckte (16.).

Die Kirchheimer hatten Glück, dass Markus Straßer mit einem Kopfball nur die Latte traf (18.) und der freistehende Held die Kugel nicht am glänzend reagierenden Torwart Ivan Babic vorbeibrachte (22.). Auf der Gegenseite klärten die Schwaiger einen Özdemir-Schuss auf der Linie (24.), ehe Ricardo Jacobi nach feiner Freistoß-Variante von Korbinian Vollmann übers Tor schoss (40.) und erneut Özdemir aus zehn Metern an Keeper Franz Hornof scheiterte (42.). Begünstigt durch einen Stellungsfehler von Ecker traf dann Held per Seitfallzieher sehenswert zum 2:1 für die Gäste (44.) - und der zuvor von einer Flanke am Kopf getroffene Jacobi musste angeschlagen in der Kabine bleiben. Für den zweiten Durchgang hatten sich die Kirchheimer einiges vorgenommen, noch war ja alles möglich. In der 62. Minute entschied sich die Partie zu Gunsten der Gäste: Erst luchsten sie Sebastian Zielke bei dessen Dribbling am eigenen Strafraum den Ball ab und trafen durch Ascher zum 3:1, im Gegenzug verhinderte Hornof dann gegen Luca Mauerer den Anschlusstreffer.

So sehr sich die KSC-Elf jetzt auch mühte, echte Torgefahr strahlte sie in der nun von viel Kampf geprägten Partie nicht mehr aus. Schwaigs Mateus Hones machte in der Nachspielzeit alles klar, nachdem Samuel Kaltenhauser seinen Torwart mit einem Rückpass in Bedrängnis gebracht hatte und Babic die Kugel dann zum Gegner spielte (90.+1). „Im Vergleich zum 0:3 in Grünwald haben wir uns gesteigert, unsere Chancen aber nicht genutzt und die Gegentore zu billig kassiert.“ GUIDO VERSTEGEN

Kirchheimer SC – FC Sportfreunde Schwaig 1:4 (1:2)

Kirchheimer SC: Babic - Zielke, Jacobi (46. Kaltenhauser), Maiberger, Ecker (69. Wilms) - Zabolotnyi (59. Huskic), Baitz, Vollmann - Özdemir, Cazorla (69. Kraus), Flohrs (54. Mauerer) Tore: 1:0 Özdemir (5.), 1:1 Ascher (16.), 1:2 Held (44.), 1:3 Ascher (62.), 1:4 Hones (90.+1) - Schiedsrichter: Jakob Putz (SV Perlesreut); Zuschauer: 120