Auf Kirchheimer SC wartet ein Mammutprogramm

Von: Guido Verstegen

Zurück im Kader: Der Kirchheimer Denis Zabolotnyi (Mitte) ist wieder einsatzbereit. © Dieter Michalek/Archiv

Es wird Zeit für ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf: Im Nachholspiel der 22. Runde will Fußball-Landesligist Kirchheimer SC mit einem Dreier beim SB DJK Rosenheim wichtigen Boden gut machen.

Kirchheim – Es ist der Auftakt zu einem Mammutprogramm mit fünf Spielen in 16 Tagen – das Nachholspiel in Brunnthal findet am 22. März (19.30 Uhr) statt. Mit Blick auf die Rechnung, die Steven Toy aufmacht, wird sich also sehr schnell sehr viel tun. Ambitionierte 40 Zähler peilt der Spielertrainer des Kirchheimer SC an, damit die Mannschaft am Ende noch den direkten Klassenerhalt schafft, deren 19 sind auf dem Konto: „Wir müssen Punkte sammeln, egal gegen wen – wir spielen daher in Rosenheim auf Sieg.“

Der Tabellenzwölfte (27 Zähler) hat nach einer guten Vorbereitung vier Punkte aus den beiden Auswärtsspielen beim Vierten Karlsfeld (2:1) und beim Fünften Landshut (1:1) gesammelt, handelte sich dabei aber drei Rote Karten ein. So fehlen an diesem Mittwoch (20 Uhr) die gesperrten Mittelfeldspieler Jannik Schleelein und Benedikt Mittermayr sowie Torwart Mihajlo Markovic. Es gelte, „ein Spiel in der Frühjahrsrunde endlich mal in voller Mannschaftsstärke zu beenden und die Punkte am Sportbund Campus zu behalten“, heißt es auf der Website des Klubs. Die Partie geht auf Kunstrasen über die Bühne.

„Rosenheim ist richtig gut drauf“, weiß Toy um die Herausforderung. Beim frustrierenden 0:2 im Hinspiel setzte seine Elf die erste Halbzeit komplett in den Sand, und auch der unterhaltsame 8:4-Auswärtssieg aus der Vorsaison kann als Motivation dienen.

Mit Urlauber Peter Schmöller fehlt den Kirchheimern allerdings ihr treffsicherster Schütze (bisher sieben Tore), bei Matthias Ecker (Verdacht auf Anriss des Syndesmosebandes) steht noch ein MRT aus – im schlimmsten Fall ist die Saison für ihn beendet. Bei Ricardo Jacobi stehen die Chancen auf einen Einsatz bei 50:50. Korbinian Vollmann, Denis Zabolotnyi, Maximilian Baitz und Luis Tasci kehren in den Kader zurück.

Voraussichtliche Aufstellung: Magdolen – Maiberger, Toy, Kaltenhauser, Kraus – Zielke, Zabolotyni, Baitz, Pfeiffer – Vollmann – Geier.