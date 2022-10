Kirchheim baut in Holzkirchen auf kompakte Abwehr

Von: Guido Verstegen

Teilen

Bereit zum Torjubel: Alessandro Cazorla stürmt wohl für Peter Schmöller von Beginn an. © Michalek/Archiv

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC wollen auch beim TuS Holzkirchen ihre Auswärtsstärke unter Beweis stellen und den Positiv-Trend der Vorwoche fortsetzen.

Kirchheim – Steven Toy erinnert sich noch sehr gut an das 4:3 im August 2019, als seine Mannschaft dank eines Hattricks des eingewechselten Peter Schmöller einen 1:3-Rückstand drehte. Der Spielertrainer des Kirchheimer SC hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn es auch am Samstag (14 Uhr) so ausginge: „Holzkirchen hat eine gute und vor allem heimstarke Mannschaft – wir müssen da weitermachen, wo wir beim 2:0 gegen Freising letzte Woche aufgehört haben.“

Da stand die KSC-Hintermannschaft kompakt und ließ keinen Gegentreffer zu. Im Angriff allerdings sollte es nach Möglichkeit besser funktionieren. Toy ist sicher, dass der nur vier Punkte schlechter dastehende Tabellenzwölfte nicht so viele Torchancen zulässt wie die am vergangenen Freitag über weite Strecken indisponierten Freisinger und fordert daher vorne mehr Effizienz.

35 bzw. 33 Treffer zeugen bei beiden Teams von großem Offensivgeist, sodass Toy ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Bei der Punktspiel-Bilanz der vergangenen elf Jahre haben die Gastgeber knapp die Nase vorn (sieben Siege, zwei Remis, fünf Niederlagen).

„Auch wenn eine richtig gute Trainingswoche nicht immer etwas über die Performance am Spieltag aussagt, bin ich doch sehr zuversichtlich, dass wir in Holzkirchen etwas holen“, sagt Toy. Die Kirchheimer Startformation verändert sich im Vergleich zum Freising-Spiel vermutlich nur auf einer Position: Niklas Karlin ist privat verhindert, für ihn rückt vermutlich Schmöller aus dem Angriff ins Mittelfeld, während Alessandro Cazorla von Beginn an stürmt. Der zuletzt angeschlagene Andrii Hert steht wieder im Kader.

Pechvogel Xaver Ofenstein gesellte sich zu den KSC-Langzeitverletzten: Kaum hatte der 18-Jährige nach längerer Verletzungspause beim 2:4 gegen Bruckmühl seine erste Landesliga-Minute absolviert, lief der Mittelfeldspieler sowohl in der A-Jugend als auch in der Zweiten Mannschaft über die volle Distanz auf und zog sich erneut einen Bänderriss im Sprunggelenk zu – diesmal am anderen Fuß. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Egner - Branco De Brito, Maiberger, Jacobi, Zielke - Schmöller, Zabolotnyi, Vollmann - Vitzthum, Cazorla, Mauerer