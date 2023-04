Kirchheimer SC: Bis zum Abpfiff fokussiert bleiben

Von: Guido Verstegen

Steven Toy „Landshut stellt in meinen Augen eines der komplettesten Teams der Liga.“ © Archiv

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC sind zwar weiter im Soll, wollen aber die gastgebende SpVgg Landshut auf Distanz halten.

Kirchheim – Seit drei Partien ist der KSC nun schon ungeschlagen, und doch bleibt da angesichts der beiden 2:2-Unentschieden auf eigenem Platz ein fader Beigeschmack. Sowohl gegen den TSV Brunnthal als auch gegen den TuS Geretsried verspielte die Mannschaft in der Schlussphase eine 2:0-Führung, könnte also genauso gut vier Zähler mehr auf dem Konto haben und Tabellenzweiter sein.

„Hätte, hätte, Fahrradkette – damit beschäftigen wir uns nicht“, wird Spielertrainer Steven Toy nicht müde, den Fokus weg von einer immer noch möglichen Aufstiegsrelegation hin zur Punkte-Sammelaktion in Sachen vorzeitiger Klassenerhalt zu lenken. Im Auswärtsspiel bei der SpVgg Landshut (Samstag, 15 Uhr) soll also weiter gehamstert werden. Angesichts der engen Konstellation in der Tabelle kein schlechter Ansatz: Gewinnt die Spielvereinigung, zieht sie in der Tabelle am KSC vorbei – verliert sie, rutscht sie gefährlich nah an die Abstiegszone heran.

„Wir müssen einfach über die gesamte Spielzeit hinweg unsere Leistung abrufen, 80 Minuten lang haben wir’s ja gut gemacht“, erinnert sich Toy an das Remis gegen Geretsried, nach dem er seine Schützlinge erst einmal aufrichten musste. „Die Jungs hat das echt beschäftigt, beim Mannschaftsessen nach dem Spiel waren sie dann ungewöhnlich ruhig.“

Für den Landshut-Auftritt wünscht sich Toy, dass vielleicht auch mal „andere Spieler vorangehen“, diese Last auf viele Schultern verteilt wird. „Wir müssen auf jeden Fall hellwach sein, Landshut stellt in meinen Augen eines der komplettesten Teams der Liga und wird uns beschäftigen.“ Im Hinspiel trennte sich der KSC vom damaligen Spitzenreiter mit einem 2:2-Unentschieden.

Die zuletzt fehlenden Denis Zabolotnyi und Philipp Maiberger kehren in den Kader zurück, die privat bzw. beruflich verhinderten Luca Mauerer und Kilian Kraus sind nicht dabei. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Babic - Zielke, Bachleitner, Maiberger, Ecker - Wilms, Vollmann, Flohrs - Özdemir, Cazorla, Bindner