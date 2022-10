KSC-Coach Toy fordert Reaktion gegen heimstarke Traunsteiner: „Das war gegen Bruckmühl zu wenig“

Von: Guido Verstegen

Trainer Steven Toy erwartet nach der dürftigen Vorstellung seines Teams beim 2:4 gegen den SV Bruckmühl eine Reaktion: „Das war definitiv zu wenig. “ © Dieter Michalek

Die Fußballer des Kirchheimer SC wollen auch beim bis dato besten Heimteam der Landesliga Südost ihre Auswärtsstärke unter Beweis stellen und beim Tabellennachbarn SB Chiemgau Traunstein etwas Zählbares mitnehmen.

Kirchheim – Es ist fast genau ein Jahr her, da standen sich die beiden Mannschaften im absoluten Kellerduell gegenüber: Der Kirchheimer SC gastierte beim Vorletzten SB Chiemgau Traunstein und wollte in der letzten Partie der Hinrunde erstmals seit dem siebten Spieltag das Tabellenende verlassen. Was dem KSC dann mit dem 3:2-Erfolg auch gelang. Am Ende der Saison waren beide Teams punktgleich, der KSC rettete sich dank des besseren direkten Vergleichs (6:1 im Rückspiel) direkt, Traunstein musste den Umweg über die Relegation nehmen.

Wenn die Kontrahenten an diesem Freitag (19.30 Uhr) aufeinandertreffen, dann begegnen sie sich zwar deutlich entspannter, wollen aber mit Blick auf die äußerst nah beieinander liegenden Konkurrenten weiter fleißig punkten, um nicht abzurutschen. Der personell verbesserte Tabellensechste Traunstein (23) hat einen Zähler mehr auf dem Konto als der Siebte Kirchheim (22) und will seinen Nimbus als bestes Heimteam wahren, während die Gäste ihre Top-Auswärtsbilanz ausbauen wollen. Bemerkenswert: Traunstein hat daheim erst fünf Tore gefangen, Kirchheim in der Fremde schon 22-mal getroffen.

KSC-Spielertrainer Steven Toy – er sitzt nach überstandener Corona-Infektion wieder auf der Bank – erwartet nach der dürftigen Vorstellung seines Teams beim 2:4 gegen den SV Bruckmühl eine Reaktion: „Das war definitiv zu wenig. Wenn du gegen die beste Abwehr der Liga zwei Tore machst, dann muss das auch mal reichen. Aber wenn wir nicht jedes Mal annähernd unsere 100 Prozent abrufen, dann bekommen wir eben Probleme.“

Noch ist Toy nicht sicher, wie sein Kader gerade durch die Grippe- und Corona-Welle kommt. Niklas Karlin und Luca Mauerer fallen sicher aus, der erkältete Peter Schmöller meldet sich vielleicht noch rechtzeitig fit. Die zuletzt fehlenden Martin Egner, Ricardo Jacobi (beide Corona) kehren ebenso ins Aufgebot zurück wie Fedja Huskic, Alessandro Cazorla und Korbinian Vollmann (Grippe). Kirchheims Co-Spielertrainer denkt sicher gerne an den 22. Oktober 2021 zurück: Mit einem Assist und seinem ersten Tor im KSC-Trikot hatte er großen Anteil am wichtigen 3:2-Sieg. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Babic (Egner) - Maiberger, Jacobi, Bachleitner, Zielke - Hert, Zabolotnyi, Vollmann - Özdemir, Cazorla (Schmöller), Vitzthum