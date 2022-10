Kirchheimer SC: Doppelpack des Abwehrspielers Thomas Branco De Brito

Von: Guido Verstegen

In der „Bräurosl“ feiern die Kirchheimer Fußballer, vorn Torwart Martin Egner (l.) und Doppel-Torschütze Thomas Branco De Brito, mit einer Wiesn-Mass ihren 6:0-Sieg. © Kirchheimer SC

Eigentlich war Martin Egner nach dem 6:0-Erfolg des Kirchheimer SC in Pullach (wir berichteten) als der Macher des obligatorischen Kabinen-Selfies vorgesehen – weil er aber anlässlich seines 34. Geburtstags bereits die Ansprache vor dem Spiel halten durfte, ließ er Thomas Branco De Brito da nur zu gerne den Vortritt.

Kirchheim – „Der Thommy hat sich heute zwei Tore abgeholt, das hat uns alle riesig gefreut!“, sagt Keeper Egner, der den Kasten beim glamourösen Sieg in Pullach sauber hielt. Erstmals seit dem 1:0 beim TSV Brunnthal (19. August) stand beim besten Auswärtsteam der Liga hinten mal wieder die Null.

„Für einen Torhüter ist das immer wichtig, diesmal war es aber noch mehr etwas ganz Besonderes“, sagt Egner, der sich nicht erinnern konnte, ob er überhaupt mal an einem Geburtstag zwischen den Pfosten gestanden hatte. Was er aber genau wusste: Auf dem Oktoberfest war er in diesem Jahr das erste Mal, am Samstag erst wieder und dann am Sonntag mit seinen Teamkollegen. „Gefällt mir richtig gut! Ich kannte bis dato nur den Cannstatter Wasen, das Stuttgarter Volksfest ist allerdings deutlich kleiner.“

Der Torhüter hatte an seinem Geburtstag nicht viel zu tun, weil seine Vorderleute vieles vorher noch abräumten und wenn was aufs Tor kam, war Egner zur Stelle. „Viel haben wir heute nicht zugelassen, das war eine konzentrierte Leistung von der ganzen Mannschaft.“

Das fand auch Thomas Branco De Brito, der ebenfalls besonderen Grund zur Freude hatte. Der 25-Jährige machte nach seiner Einwechslung (64.) mit zwei Treffern nicht nur das halbe Dutzend voll, sondern bejubelte mit dem 5:0 (80.) zugleich sein erstes Punktspiel-Tor für den KSC seit dem 11. November 2017 – damals traf er in der Bezirksliga Ost beim VfB Forstinning (2:2).

„Das war schon ein tolles Gefühl!“, sagt Branco De Brito, der schon als Siebenjähriger für den Kirchheimer SC auflief. Zuletzt hatte er viel Pech: Nach einem Achillessehnen-Riss Anfang 2019 warfen ihn weitere Verletzungen und die Corona-Pause immer wieder zurück. In dieser Saison stand er in zehn der bisherigen 13 Partien auf dem Platz, dreimal in der Startelf. Spielertrainer Steven Toy schulte ihn inzwischen vom Mittelfeld- zum Abwehrspieler um. Dass er weiter vorne nichts verlernt hat, zeigte er am Samstag eindrücklich. Branco De Brito: „Schon verrückt, wie sich alle für mich gefreut haben! Und ich habe noch jede Menge Nachrichten auf dem Handy…“ (GUIDO VERSTEGEN)