Kirchheimer SC: Eigentor und zwei Elfmeter verderben KSC den Abend

Von: Guido Verstegen

Der Kirchheimer Trainer Steven Toy sagt: „In der ersten Halbzeit haben wir kollektiv versagt.“ © Archiv

Kirchheim – Erste Auswärtsniederlage der Saison und zweite Pleite gegen einen Aufsteiger: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC erwischen beim 0:3 (0:2) gegen den ASV Dachau einen gebrauchten Tag.

Steven Toy hatte schon so ein merkwürdiges Gefühl beschlichen. „Die Jungs haben beim Abschlusstraining einfach viel zu viel gelacht“, sagte der Spielertrainer des Kirchheimer SC angesichts des 0:3 am Freitagabend. Seine Elf hatte beim ASV Dachau vor der Pause nicht in die Zweikämpfe und wurde offensiv selten konkret. Toy: „In der ersten Halbzeit haben wir kollektiv versagt - das ist sehr ärgerlich, weil der Gegner am Ende ein Eigentor und zwei Elfmeter gebraucht hat.“

Durchatmen mussten sie beim KSC allerdings bereits in der 21. Minute, als Yazid Ouro-Akpo Adjai den Ball aus 14 Metern an die Unterkante der Latte pfefferte, auch die Standards von Andreas Roth sorgten für Unruhe im Strafraum. Einen weiteren Eckstoß des Dachauer Mittelfeldspielers faustete sich Kirchheims Keeper dann selbst ins Netz (30.) und machte auch vor dem zweiten Gegentor eine unglückliche Figur, als er den anstürmenden Andreas Roth im Strafraum abräumte. „Da hat Ivan ein gutes Timing, muss dann aber rechtzeitig die Hände wegziehen“, sagte Toy. Roth verwandelte den anschließenden Strafstoß selbst (43.).

Nach Wiederbeginn war Kirchheim dann deutlich wacher: Bei zunächst strömendem Regen scheiterte zunächst der gerade eingewechselte Niklas Karlin an Korbinian Dietrich (47.), dann war der ASV-Torwart gegen Kerim Özdemir zur Stelle (60.), und noch einmal Karlin vergab das sichere Anschlusstor, als er den Ball rechts vorbei schob (78.).

Auf der anderen Seite riss der eingewechselte Jonas Dworsky immer wieder der KSC-Abwehr auf, schoss aus kurzer Distanz Babic an (67.), verpasste kurz darauf den Moment zum Abschluss (68.) und wurde dann im Strafraum von Marinus Bachleitner umgerissen. Erneut traf Andreas Roth sicher vom Punkt (79.). „Der Sieg war absolut verdient, das Eigentor war der Dosenöffner – jetzt startet für uns die Saison“, sagte ASV-Trainer Manuel Haupt nach dem ersten Dreier seiner Elf. (GUIDO VERSTEGEN)

ASV Dachau – Kirchheimer SC 3:0 (2:0)

KSC: Babic - Zielke, Bachleitner, Maiberger, Branco De Brito (46. Mauerer) - Pfeiffer (46. Karlin), Vollmann, Wilms (58. Baitz) - Hert (77. Flohrs), Schmöller, Özdemir (63. Jacobi).

Tore: 1:0 Babic (30./Eigentor), 2:0 A. Roth (43./Foulelfmeter), 3:0 A. Roth (79./Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Alexander Stadler (FC Mariakirchen) - Zuschauer: 80.