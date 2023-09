Kirchheimer SC: Ersten Dreier landen, rote Laterne loswerden

Von: Guido Verstegen

Teilen

Dichtmachen gegen Deisenhofen: Ivan Babic rückt für Martin Egner in den Kirchheimer Kasten. © Gerald Förtsch

Platzt der Knoten? Gegen den FC Deisenhofen wollen die Fußballer des Kirchheimer SC ihren ersten Bayernliga-Sieg landen und möglichst auch das Tabellenende verlassen.

Kirchheim – Vor dem neunten Auftritt in der neuen Umgebung gegen den FC Deisenhofen (Samstag, 14 Uhr) haben die Fußballer des Kirchheimer SC mal die Sportart gewechselt und beim Mannschaftsabend im Dream-Bowl-Palace in Unterföhring die Pins fliegen lassen. Ging es angesichts der Negativserie darum, den Kopf freizukriegen?

„Als wir das vor zwei Wochen ausgemacht haben, spielte das sicher auch eine Rolle, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Kopf das Problem ist. Die Trainingsbeteiligung ist hoch, die Stimmung ist gut, die Jungs stehen immer wieder auf“, sagt Spielertrainer Steven Toy. Bei dem „super Abend“ spielten je sechs Akteure auf fünf Bahnen den Balldienst aus.

Die siebte Niederlage beim 3:5 gegen den aktuellen Zweiten TSV Kottern ordnete Toy als Pleite gegen einen Kontrahenten „mit viel Qualität“ ein, relativierte so das Resultat, musste aber auch feststellen, dass seine Schützlinge den Start in die Partie verschliefen. „Ich habe ausdrücklich davor gewarnt, dass Kottern sofort richtig Gas gibt – und dann laden wir den Gegner auch noch brutal ein“, ärgerte sich Toy. Mut macht ihm die Tatsache, dass seine Spieler trotz eines 0:5-Rückstandes den Kopf nicht hängen ließen und noch drei späte Tore erzielten.

„Wir müssen eben in jeder Sekunde hellwach sein“, gibt Toy die Losung für Samstag aus. Ohnehin sind eher die 28 Gegentore das Problem und weniger die zwölf erzielten Treffer: Mit einer solchen Offensiv-Quote steht der SV Erlbach an der Tabellenspitze, der Fünfte SV Heimstetten hat sogar erst zehn Mal getroffen. Der FC Deisenhofen hat mit sieben Toren immerhin neun Punkte erobert, bleibt aber laut Toy hinter den Erwartungen zurück: „Das ist eine sehr gute Mannschaft, die nicht den optimalen Start hatte. Ich gehe nicht davon aus, dass sie am Ende auf Platz zwölf stehen.“

Beim Versuch, ihren ersten Dreier zu landen und so möglichst auch die rote Laterne loszuwerden, ändert Toy seine Startelf auf vielen Positionen: Matthias Ecker weilt im Urlaub, Peter Schmöller (Hüftprellung) und Andrii Hert (Bänderdehnung) müssen ihre Blessuren aus dem Kottern-Spiel auskurieren. Für Martin Egner rückt Ivan Babic ins Tor, Korbinian Vollmann steht wieder im Kader.

Voraussichtliche Aufstellung: Babic - Zielke, Maiberger, Milla Nava, Jacobi, Flohrs - Mauerer, Wilms, Vollmann - Nacar, Cazorla