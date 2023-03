Nach Fehlstart: Kirchheim muss gegen Schlusslicht gewinnen – „Das darf uns nicht noch mal passieren“

Von: Guido Verstegen

Kirchheims Trainer Steven Toy sagt zu den Eigenfehlern: „Solche Geschenke nimmt jedes Landesliga-Team an, das darf uns nicht noch einmal passieren.“ © Dieter Michalek

Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenletzten TSV Brunnthal wollen die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC ihren Abwärtstrend stoppen. Spielertrainer Steven Toy: „Diese drei Punkte sind Pflichtprogramm.“

Kirchheim – Es wird Zeit, dass sich was dreht: Enttäuscht vom mauen Start in die Restsaison peilen sie in Kirchheim den ersten Pflichtspiel-Sieg im neuen Jahr an. Und so soll Schlusslicht TSV Brunnthal – das Team holte ebenfalls nur einen Zähler aus drei Punktspielen – beim Unternehmen „endlich den Bock umstoßen“ nicht zum Spielverderber werden.

„Wir haben uns zuletzt gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel sehr schwergetan“, sagt Toy angesichts der Pleiten in Grünwald (0:3) und gegen Schwaig (1:4). Für das Duell an diesem Freitag (20 Uhr) stehe nun fest: „Diese drei Punkte sind Pflichtprogramm.“

Als Dritter war die KSC-Elf in die Winterpause gegangen, als Fünfter hat sie nun gerade einmal sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz. Haben die Spieler in der Hoffnung, ganz oben ein Wörtchen mitreden zu können, womöglich den Boden unter den Füßen verloren? „Nein, ganz bestimmt nicht“, stellt Toy klar. „Die Jungs sind angefressen – aber nicht, weil sie gerade keinen Spitzenkampf erleben, sondern weil sie einfach jede Niederlage nervt.“

Toy wiederum nerven vor allem die individuellen Fehler: „Solche Geschenke nimmt jedes Landesliga-Team an, das darf uns nicht noch einmal passieren.“ Auffällig ist die Heimschwäche der Kirchheimer: In der Fremde sprangen bereits 22 Punkte heraus, daheim erst 14. Gegen das schwächste Auswärtsteam der Liga (acht Zähler, zehn Treffer) soll die Bilanz aufgefrischt und der Negativtrend gestoppt werden.

Von den derzeit verletzten Spielern kehrt keiner in den Kader zurück, Urlauber Marwin Bindner ist wieder dabei. Andrii Hert war nach überstandener Leistenzerrung im Training vor dem Schwaig-Spiel umgeknickt, zog sich einen Bänderriss zu und fällt rund vier Wochen aus. Samuel Kaltenhauser fehlt wegen muskulärer Probleme, Ricardo Jacobi hat sich von seiner leichten Gehirnerschütterung erholt und kann auflaufen. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Egner - Zielke, Jacobi, Maiberger, Ecker - Zabolotnyi, Baitz, Vollmann - Özdemir, Cazorla, Flohrs