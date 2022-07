Kirchheimer SC gewinnt letztes Testspiel: „Hat mich jetzt nicht umgehauen“

Von: Guido Verstegen

Teilen

Der Kirchheimer SC geht mit einem Erfolgserlebnis in die Saison. © Schmöller

Die Fußballer des Kirchheimer SC haben ihr letztes Testspiel vor dem Auftakt in der Landesliga Südost gewonnen und den klassentieferen SVN München mit 3:1 (1:1) besiegt.

Kirchheim – Sechs Tage vor dem Saison-Eröffnungsspiel gegen den VfB Forstinning (Freitag, 19 Uhr) waren beim Kirchheimer SC durchaus noch einige Baustellen zu erkennen. „Es war ganz okay, aber es hat mich jetzt nicht umgehauen“, sagte KSC-Spielertrainer Steven Toy, der den erstmals spielberechtigten Neuzugang Ridwan Bello eine Halbzeit lang als Innenverteidiger sowie nach der Pause als Außenverteidiger und Sechser testete.

Toy: „In der Abwehr probieren wir weiterhin einiges aus, machen Fortschritte, aber sind noch nicht so gefestigt.“ Prompt ging der Bezirksligist mit durch Lordan Handanovic mit 1:0 in Führung (30.), doch Kirchheim glich kurz vor der Pause aus: Korbinian Vollmann traf nach feinem Doppelpass mit Marco Wilms (45.). Noel Pfeiffer per direkt verwandeltem Freistoß (53.) und erneut Vollmann auf Vorarbeit von Kerim Özdemir (55.) stellten den Endstand her. Damit hatten die KSC-Spieler ihr Tagwerk allerdings noch nicht verrichtet: Nach dem Spiel halfen sie auf dem Kirchheimer Dorffest noch bis 2 Uhr früh schichtweise im Ausschank. (Guido Verstegen)