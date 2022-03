Kirchheimer SC gibt frühes 2:0 aus der Hand und trifft erst auf letzten Drücker noch zum 3:3

Von: Guido Verstegen

Mit breiter Brust ins Spiel: Korbinian Vollmann schießt Kirchheim in den ersten zehn Minuten 2:0 in Führung. © Christian Riedel

Das war nichts für schwache Nerven: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC geben beim SB DJK Rosenheim in Überzahl leichtfertig eine Führung aus der Hand – und kommen in der Nachspielzeit zum 3:3-Ausgleich.

Kirchheim – Aus dem erhofften Big Point ist nichts geworden, und angesichts des turbulenten 3:3 (2:1) bleiben beim abstiegsgefährdeten Kirchheimer SC mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen. Denn trotz einer frühen 2:0-Führung, einer mehr als 30-minütigen numerischen Überlegenheit und weiterer guter Torchancen ging die KSC-Elf am Mittwochabend nicht als Sieger vom Kunstrasenplatz.

Die Gäste waren gleich voll da, pressten hoch an und brachten den unkonzentriert startenden Sportbund so in Bedrängnis. Bereits in der vierten Minute schob Korbinian Vollmann die Kugel zum 1:0 ein, kurz darauf traf er nach einer weiteren Balleroberung erneut (10.). Maximilian Baitz hatte sogar noch das 3:0 auf dem Fuß (18.).

„Dann aber haben wir Rosenheim mit einem unnötigen Foulspiel im Strafraum wieder ins Spiel gebracht, wir waren zu dritt um den Spieler herum“, stellte KSC-Spielertrainer Steven Toy fest. Thomas Branco De Brito lief Fikret Jahic in die Hacken, und Janik Vieregg verwandelte den fälligen Strafstoß sicher (24.). Trotz des nun ausgeglichenen Spiels war die Kirchheimer 2:1-Pausenführung mehr als verdient – und nach dem Wechsel nahmen die Gäste gleich wieder das Heft in die Hand.

Als dann Adnan Kasumovic nach einem taktischen Foul an Jahic den Übeltäter Vollmann zu Boden stieß und zurecht die Rote Karte sah (54.) – es war Rosenheims vierter Platzverweis im dritten Spiel - sprach alles für den KSC. Doch die Gastgeber kamen mit der neuen Situation besser zurecht, und die Kirchheimer verloren den Überblick. „Wir haben vielleicht zehn Minuten lang nicht dagegengehalten“, sagte Toy. Jahic glich fast postwendend aus (55.), dann traf Dominik Brich bei einem von der Seite getretenen Freistoß gegen Martin Egner ins kurze Torwart-Eck (62.).

Weil die eingewechselten Kerim Özdemir (81.) und Michael Geier (88.) ihre klaren Torchancen nicht nutzten, schienen den anrennenden Kirchheimern die Felle davon zu schwimmen. Doch ein 20-Meter-Schuss von Denis Zabolotnyi ins untere linke Eck bescherte dem KSC immerhin einen Punkt (90.+1). (GUIDO VERSTEGEN)

SB DJK Rosenheim – Kirchheimer SC 3:3 (1:2)

Kirchheim: Egner – Maiberger, Toy, Kaltenhauser (81. Kraus), Branco De Brito – Zabolotnyi, Baitz (74. Murga) – Zielke (67. Özdemir), Vollmann, Pfeiffer – Jacobi (63. Geier).

Tore: 0:1 Vollmann (4.), 0:2 Vollmann (10.), 1:2 Vieregg (24., Foulelfmeter), 2:2 Jahic (55.), 2:3 Brich (62.), 3:3 Zabolotnyi (90.+1).

Rot: Kasumovic (Rosenheim/54.).

Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (Burgberg) – Zuschauer: 50.