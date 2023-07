Kirchheimer SC: „Haben gezeigt, dass wir mithalten können“

Von: Guido Verstegen

Muss auf die Bank: Keeper Martin Egner, Elfmetertöter im Derby, wechselt sich im Tor mit Ivan Babic ab. © Dieter Michalek

Der Start hat’s in sich: Vier Tage nach der Derby-Pleite in Heimstetten erwarten die Fußballer des Kirchheimer SC in ihrem ersten Bayernliga-Heimspiel mit dem FC Pipinsried den nächsten Regionalliga-Absteiger.

Kirchheim – Volksfeststimmung wie noch beim 0:1 gegen den gastgebenden Nachbarn SV Heimstetten wird an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) wohl nicht aufkommen, doch beim Kirchheimer SC hoffen sie darauf, dass der eine oder andere der vielen Anhänger im ATS-Sportpark die couragierte Vorstellung honoriert und die Mannschaft erneut anfeuert.

Denn zur zweiten Partie der englischen Woche stellt sich der FC Pipinsried vor, und den zählt Steven Toy zu den individuell stärksten Bayernliga-Teams. „Die Rollen sind klar verteilt. Im Zuge des Umbruchs hat die Mannschaft an Qualität und Erfahrung gewonnen, in Pipinsried gibt’s sicher Aufstiegsambitionen“, sagt der Spielertrainer des KSC über den Regionalliga-Absteiger. Der erklomm durch das 4:1 gegen den TSV Nördlingen gleich die Tabellenspitze und wird entsprechend selbstbewusst auftreten.

Die Integration der Neuen im Kader schreitet offenbar schnell voran. Sieben Zugänge standen am ersten Spieltag in der Startelf, insgesamt elf kamen zum Einsatz, und mit Daniel Gerstmayer, Johannes Müller, Fabian Benk sowie dem erst in der Vorwoche verpflichteten Philipp Federl waren auch die vier Torschützen in der frustrierenden Abstiegssaison noch nicht dabei.

„Wir haben in Heimstetten gezeigt, dass wir in der Bayernliga mithalten können“, sieht Kirchheims Fußball-Abteilungsleiter Christian Boche den Neuling auch diesmal nicht gänzlich ohne Chance. Die KSC-Elf arbeitete im Derby lange Zeit hervorragend gegen den Ball, doch gegen Ende des Spiels „kam gefühlt jeder Ball nach vorne wieder zurück“, wie Steven Toy es formulierte: „Da gab es keine Entlastung mehr.“

Trotz der Niederlage war er hochzufrieden mit seinen Schützlingen und lobte ausdrücklich auch Keeper Martin Egner. Das nicht nur, weil der 34-Jährige den von Lukas Riglewski getretenen Elfmeter (77.) parierte: „Martin hat ein super Spiel gemacht.“ Und doch steht am Mittwoch Ivan Babic (23) zwischen den Pfosten. Das sei schon länger so ausgemacht, sagt Toy. Die beiden Torleute sollen sich in der Anfangsphase der Saison abwechseln, dann sehe man weiter.

Ansonsten gibt es für den Coach nach eigenen Angaben keinen Grund, die Elf umzubauen, „höchstens der Belastung wegen“. Mit Alessandro Cazorla kehrt der erfolgreichste KSC-Torschütze der Aufstiegssaison (23 Treffer) in den Kader zurück, Abwehrspieler Kilian Kraus meldete sich in den Urlaub ab. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Babic - Zielke, Prgomet, Milla Nava, Maiberger, Ecker - Zabolotnyi, Vollmann, Hert - Mauerer, Schmöller