Kirchheimer SC hat seit sieben Jahren nicht gegen Freising gewonnen

Von: Guido Verstegen

Will die schwarze Serie gegen Freising beenden: Spielertrainer Steven Toy. © Dieter Michalek

Viel Zeit für die Aufarbeitung des frustrierenden 3:3 in Rosenheim bleibt nicht: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC erwarten an diesem Samstag (14 Uhr) den Tabellensiebten SC Eintracht Freising.

Kirchheim – Drei Tore auf des Gegners Platz sollten eigentlich reichen, um die volle Ernte einzufahren – vor allem, wenn man schon nach zehn Minuten mit 2:0 vorne liegt und später über eine halbe Stunde in Überzahl spielt. Kirchheims Spielertrainer Steven Toy tut sich schwer, das intensiv-unterhaltsame Remis beim SB DJK Rosenheim abzuhaken.

„Das war echt ärgerlich“, sagt Toy – und untertreibt damit. Denn 44 seiner bis dato 57 Gegentreffer – nur der TSV Kastl hat eine löchrigere Defensive – hat sich der KSC in der Fremde gefangen. Es ist ein schwacher Trost, dass man dank des Punktgewinns nicht länger ganz allein das schwächste Auswärtsteam der Liga ist.

Grundsätzlich sieht das nicht so schlecht aus, was die Mannschaft derzeit auf den Platz bringt, aber es braucht unbedingt mehr Stabilität – vorne wie hinten. In Rosenheim ließen die Kirchheimer mal wieder die eine oder andere gute Torchance liegen, handelten sich umgekehrt aber erneut zwei Standard-Gegentore ein, während der 2:2-Ausgleich Erinnerungen an das Unterföhring-Spiel (0:3) wachrief. Es ist noch alles drin im Ringen um den direkten Klassenerhalt, aber der KSC hat nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Und nun kommt ausgerechnet der SC Eintracht Freising, gegen den die Kirchheimer zuletzt im September 2015 gewannen (1:0) und gegen den sie seitdem kein Tor mehr erzielten. Zudem ließ der aktuelle Tabellensiebte gerade erst mit einem 4:1-Sieg beim Aufstiegskandidaten FC Unterföhring aufhorchen.

Auch dieses KSC-Heimspiel wird wieder auf Kunstrasen ausgetragen. Wer am Samstag im Tor steht, entscheidet sich wieder kurzfristig. Toy: „Bei uns gibt es keine klare Nummer eins.“ Mit Maximilian Baitz und Michael Geier fehlen zwei Spieler, die gemeinsam auf eine Hochzeit eingeladen sind. Ansatzweise gute Nachrichten hatte Matthias Ecker. Das Syndesmoseband am rechten Sprunggelenk ist nur gezerrt, das Außenband gerissen – und so ist die Saison für den Außenverteidiger noch nicht vorbei.

Voraussichtliche Aufstellung: Egner (Magdolen) – Kraus, Toy, Kaltenhauser, De Brito – Zielke, Zabolotnyi, Maiberger, Pfeiffer – Vollmann - Jacobi