Kirchheimer SC holt torgefährlichen Stürmer aus der Kreisliga

Von: Guido Verstegen

Luca Mauerer © ksc

Kirchheim – Fußball-Landesligist Kirchheimer SC vermeldet den ersten Neuzugang für die nächste Saison: Luca Mauerer (22) kommt von Bezirksliga-Aufsteiger FC Neuhadern und soll den Angriff des KSC beleben.

Beim FC Neuhadern erzielte er in den letzten beiden Spielzeiten 42 Tore in 44 Partien. Deren 26 waren es allein in der vergangenen Saison, als Luca Mauerer tatkräftig dabei half, dass seine Mannschaft in der Kreisliga München 2 die Meisterschaft perfekt machte. Dem Angreifer fällt der Abschied daher auch nicht leicht. „Schließlich versucht der Verein schon lange, den Aufstieg zu schaffen und ich habe hier viele Freunde gefunden“, sagt der 22-Jährige, der gerade in der Endphase der Saison – der FC Neuhadern kam auf insgesamt 116 Treffer - mit zwei Dreierpacks und einem Viererpack zu Hochform auflief. Als ihn dann sein ehemaliger Mitspieler Benjamin Murga fragte, ob er sich nicht mal den Kirchheimer SC anschauen möchte, da kam der gebürtige Münchner dennoch ins Grübeln. „Natürlich habe ich mich weiter voll auf Neuhadern konzentriert, aber es passte beim Probetraining sofort, ich hatte gleich ein gutes Gefühl. Zudem hat Steven Toy viel mit mir gesprochen“, berichtet Mauerer. Kirchheims Spielertrainer ist denn auch froh, dass sich der Stürmer „trotz anderer Angebote“ für den KSC entschieden habe: „Luca hat uns im Training überzeugt, ist ein Spieler mit viel Potenzial, und ich denke, dass er uns noch mehr Flexibilität in der Offensive verschaffen kann.“ Er wisse um die Herausforderung, schließlich überspringe er jetzt zwei Klassen, so Mauerer: „Ich werde wohl kaum so viele Tore schießen wie zuletzt, aber ich will mich sozusagen persönlich auf die Probe stellen.“ Benjamin Murga und dessen Bruder Kerim kennt er aus der gemeinsamen Zeit beim SC München, und der Kontakt ist nie ganz abgerissen. Da sein alter und neuer Stürmerkollege in Giesing nur fünf Minuten von ihm weg wohnt, können die beiden demnächst auch mal gemeinsam zum Training fahren. KSC-Keeper Ivan Babic kennt Mauerer noch aus der Jugend - 2015 wechselten die beiden zusammen mit drei anderen Spielern vom SC München zum FC Schwabing in die U17-Bezirksoberliga. GUIDO VERSTEGEN