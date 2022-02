Kirchheimer SC II kein Abstiegskandidat: „Die Qualität der Mannschaft ist zu gut“

Von: Patrik Stäbler

„Die Qualität der Mannschaft zu gut“: Trainer Michael Franz glaubt nicht, dass es gegen den Abstieg geht. © Fupa

Wenn die Reserve des Kirchheimer SC Mitte März in die Rückserie der Kreisklasse 6 startet, dann habe seine Mannschaft „ein bisschen was aufzuarbeiten“, sagt Trainer Michael Franz. Denn mit 14 Punkten aus 14 Spielen rangiert sein Team aktuell bloß auf Tabellenrang zehn – zwei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz.

Kirchheim – Trotz dieser mauen Bilanz sei er aber nicht unzufrieden mit der bisherigen Saison, betont Franz. Schließlich gehe es ihm vor allem um die sportliche Entwicklung der Mannschaft, und hier habe man durchaus Fortschritte erkennen können. Zudem sei es das erklärte Ziel, allen Kickern ausreichend Spielzeit zu geben – was angesichts des extrem großen Kaders nicht immer leicht sei, räumt der Trainer ein. Sorgen, dass es die Kirchheimer am Saisonende erwischen und der Abstieg drohen könnte, hat Michael Franz aber nicht: „Dazu ist die Qualität der Mannschaft zu gut.“

Wobei der Coach auf zwei Spieler künftig nicht mehr zurückgreifen kann. Zum einen ist Abwehrmann Philipp Orth zum Ligakonkurrenten SV Dornach II gewechselt; zum anderem wird Daniel Kujawa laut seinem Coach eine Pause einlegen. Vorerst nicht auflaufen werden auch Daniel Taschner und Stefan Zillner, die beide an langwierigen Verletzungen laborieren.

Ihre Teamkollegen sind derweil Ende Januar in die Vorbereitung gestartet. Das erste Ligaspiel für den KSC steht am 13. März in Hohenbrunn an – sofern es die Coronalage zulässt. Diesbezüglich gibt sich Michael Franz optimistisch: „Ich glaube nicht, dass es jetzt noch mal eine längere Zwangspause geben wird.“ Dass der Spielbetrieb vermutlich unter 2G stattfinden werde, stelle sein Team nicht vor größere Probleme, so Franz: „Bis auf einen Ungeimpften sind bei uns alle Spieler geimpft.“ (ps)