Kirchheimer SC: In der Offensive die Krallen ausfahren -„Pullach ist gerade ziemlich gut drauf“

Von: Guido Verstegen

Teilen

„Ein Sieg wäre mal wieder ganz schön“: Kirchheim hat nur einem Dreier aus den jüngsten fünf Partien geholt. © Dieter Michalek

Fußball-Landesligist Kirchheimer SC ist beim SV Pullach gefordert und will den Bayernliga-Absteiger in der Tabelle weiter auf Distanz halten. Spielertrainer Steven Toy: „Ein Sieg wäre mal wieder ganz schön.“

Kirchheim – Weil der Hauptplatz auf dem Sportgelände an der Gistlstraße nach den Regenfällen gesperrt ist, kommt es für beide Mannschaften zur Saisonpremiere auf Kunstrasen. „Der Platz ist ungefähr so groß wie unserer, allerdings hat er kein Granulat drauf und ist daher sehr rutschig“, rechnet Steven Toy am Samstag (14 Uhr) mit einer schwierigen Aufgabe.

Grundsätzlich ist ja alles gut beim Tabellenfünften Kirchheimer SC, aber angesichts von nur einem Dreier aus den jüngsten fünf Partien ist dem Spielertrainer schon ein bisschen mulmig: „Ein Sieg wäre mal wieder ganz schön, zumal Pullach nur zwei Punkte Rückstand auf uns hat und gerade ziemlich gut drauf ist.“ Der Bayernliga-Absteiger ist seit vier Spielen ungeschlagen, das einzige Remis in dieser Phase erkämpfte er sich zuletzt in Unterzahl beim FC Sportfreunde Schwaig.

Wie Steven Toy hütet sich auch Fabian Lamotte davor, den Blick zu sehr nach oben zu richten. „Man sieht, dass es brutal eng ist. Jeder kann jeden schlagen. Da lohnt es sich, auf den nächsten Gegner zu schauen“, sagte der Trainer des FC Pullach schon vor dem 2:2 gegen Schwaig. Toy baut darauf, dass seine Offensive nach dem 0:2 beim TSV Wasserburg diesmal wieder ihre Krallen ausfährt: „Wir machen vorne eigentlich schon immer unsere Tore, von daher ist es wichtig, dass in Pullach erst einmal die Null steht.“

Ausgerechnet in der Defensive muss der 34-Jährige umbauen: Für den privat verhinderten Innenverteidiger Denis Zabolotnyi rückt vermutlich Co-Spielertrainer Ricardo Jacobi ins Team: „Da sprechen wir noch mal.“ Das gilt auch für den anderen Co-Spielertrainer Korbinian Vollmann, der am vergangenen Samstag erstmals seit dem 12. August wieder auflief – wenn auch nur für eine knappe halbe Stunde. Auch Niklas Karlin ist eine Option für die Startelf, der als Einwechselspieler zuletzt für frischen Wind gesorgt hatte. Neben den Langzeitverletzten fehlen diesmal Maximilian Baitz und Fedja Huskic krankheitsbedingt. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Egner - Maiberger, Jacobi, Bachleitner, Zielke - Vollmann, Wilms, Karlin - Cazorla, Schmöller, Hert