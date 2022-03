Kirchheimer SC in Karlsfeld ohne Spielertrainer Steven Toy

Von: Guido Verstegen

Zwangspause: Spielertrainer Steven Toy hat sich am Sprunggelenk verletzt. © Christian Riedel

An diesem Donnerstag (20 Uhr) geht es für die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC um wertvolle Punkte im Abstiegskampf. Der TSV Eintracht Karlsfeld ist klarer Favorit, doch auch beim Rangvierten läuft nicht alles rund.

Kirchheim – Beide Mannschaften sind mit vier Punkten aus fünf Spielen in die Restsaison gestartet: Während der Vorletzte Kirchheim beim 2:0 gegen Bruckmühl endlich mal wieder einen Dreier holte, wartet der TSV Eintracht Karlsfeld in diesem Jahr noch auf ein Erfolgserlebnis in der Liga. Das 3:3 in Freising war das dritte 3:3 hintereinander, der Abstand auf den Zweiten Unterföhring beträgt nun schon neun Zähler.

Das alles interessiert beim KSC kaum jemanden – die Mannschaft hat zu viel mit den eigenen Problemen zu tun und muss in den noch verbleibenden acht Spielen fleißig punkten, um das verbliebene Minimalziel Relegation zu erreichen. Zumal nun auch der FC Töging Anschluss gefunden hat: Das Schlusslicht gewann am Dienstag das Nachholspiel gegen Ligaprimus SV Erlbach überraschend mit 2:0.

Zu allem Überfluss knickte am gleichen Abend auch noch KSC-Spielertrainer Steven Toy im Training unglücklich um und wird in Karlsfeld definitiv fehlen. Der 33-Jährige tippt auf einen Außenbandriss am Sprunggelenk, die genaue Diagnose folgt. Besonders bitter: Gerade in der Innenverteidigung drückt Kirchheim personell der Schuh. „Wir müssen improvisieren“, sagt Toy, der diesmal vermutlich Philipp Maiberger und Kilian Kraus ins Abwehrzentrum stellt.

Seine Co-Spielertrainer Fabian Löns (Corona) und Ricardo Jacobi (muskuläre Probleme) stehen bestenfalls für einen Kurzeinsatz zur Verfügung, Noel Pfeiffer meldete sich mit einem positiven Corona-Test ab. Dafür kehrt Korbinian Vollmann aus seiner Corona-Pause zurück.

Der Dreier gegen Bruckmühl hat der Mannschaft neues Selbstvertrauen gegeben. „Da ging noch einmal ein Ruck durch die Truppe“, sagte Ricardo Jacobi. „Es ist Feuer drin, und die Jungs glauben fest an den Klassenerhalt.“ Allerdings hat der KSC auswärts bis dato erst zweimal gewonnen. Jacobi: „Wir müssen Leidenschaft und Willen zeigen, dann ist alles möglich.“ (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Babic – Branco De Brito, Kraus, Maiberger, Zielke – Özdemir, Baitz, Wilms, Schmöller – Vollmann – Murga