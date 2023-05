Kirchheimer SC: In zwei Topspielen den Traum vom Aufstieg am Leben erhalten

Von: Guido Verstegen

Bestes Auswärtsteam der Liga: Kirchheim (Alessandro Cazorla vorne) spekuliert auf einen Erfolg bei schwächelnden Bruckmühlern. © Gerald Förtsch

Im ersten von zwei Topspielen gastieren die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC beim Tabellenführer SV Bruckmühl und wollen ihren Traum vom Bayernliga-Aufstieg am Leben erhalten.

Kirchheim – Es ist kein Fanbus im Einsatz, Mannschaft und Anhänger reisen in Kleinbussen und Privatwagen ins rund 56 Kilometer entfernte Bruckmühl. „Die Situation ist mega, und wir fahren voller Vorfreude dahin – aber wir gehen die Sache an wie jedes andere Spiel“, sagt Kirchheims Spielertrainer Steven Toy vor dem Auftritt des Tabellendritten beim drei Punkte besser dastehenden Spitzenreiter (Samstag, 15 Uhr).

Die Saison geht in ihre entscheidende Phase, und für den KSC steht schon am nächsten Freitag daheim gegen den derzeitigen Zweiten SB Chiemgau Traunstein der nächste Knaller ins Haus. Toy: „Wenn wir die beiden Spiele gewinnen sollten, dürfen die Jungs so viel rechnen, wie sie wollen. Jetzt gilt die Konzentration aber der anstehenden Aufgabe, und die hat es in sich.“

Der Tabellenführer erlebt gerade zwar eine Ergebniskrise und holte aus den jüngsten fünf Partien nur einen Zähler, stellt aber noch immer die zweitbeste Defensive der Liga (38 Gegentore) und fuhr insgesamt auch die meisten Dreier ein (17). „Aktuell fehlt Bruckmühl so ein bisschen das Glück, grundsätzlich spielt die Mannschaft aber extrem diszipliniert und steht sehr kompakt“, betont Toy.

Die Kirchheimer brauchen sich in diesem Duell der Überraschungsteams nicht zu verstecken: Das derzeit beste Auswärtsteam der Liga (28 Punkte) verfügt über eine torhungrige Offensive (63 Treffer) und hat mit Alessandro Cazorla einen Top-Scorer in seinen Reihen (19 Tore/13 Assists). Allerdings muss der KSC vermutlich einmal mehr ohne seinen Mittelfeld-Strategen Korbinian Vollmann auskommen, der Ex-Profi klagt weiter über muskuläre Probleme. Toy: „Wir entscheiden kurzfristig über seinen Einsatz, aber grundsätzlich geht die Gesundheit einfach vor.“

Während für Martin Younan (Außenbandriss) die Saison gelaufen ist, hofft Vollmann also auf sein baldiges Comeback. In der Viererkette ersetzt Denis Zabolotnyi voraussichtlich den zuletzt kränkelnden Ricardo Jacobi, Marwin Bindner weilt im Urlaub. Beim SV Bruckmühl gibt es nach vielen krankheitsbedingten Ausfällen wieder mehr Optionen im Kader, für Daniel Kobl und Kapitän Thomas Ferstl kommt die Partie allerdings noch zu früh. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Babic - Zielke, Zabolotnyi, Maiberger, Ecker - Flohrs, Baitz, Mauerer - Özdemir, Cazorla, Murga