Kirchheimer SC ist mit Schmöller schwer auszurechnen

Von: Guido Verstegen

Die Fußballer des Kirchheimer SC haben das letzte Testspiel vor dem Saisonstart gewonnen und fiebern nach dem 4:1 beim TSV Jetzendorf ihrer Bayernliga-Premiere im Ortsderby in Heimstetten entgegen.

Kirchheim – Drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage: Es war längst nicht alles Gold, was da glänzte in den Vorbereitungspartien des Kirchheimer SC. „Die Ergebnisse der Tests sind für mich zweitrangig. Jetzt fokussieren wir uns voll und ganz auf den nächsten Gegner SV Heimstetten und gehen mit Vorfreude in die Woche des Lokalderbys (Samstag, 22. Juli, 17 Uhr, d. Red.)“, sagt Spielertrainer Steven Toy nach dem 4:1-Erfolg beim Südwest-Landesligisten TSV Jetzendorf.

Die KSC-Elf kassierte dabei weniger als zwei Gegentore, das war ihr in den vier Testspielen zuvor nicht gelungen. Die Partie hätte laut Toy genauso gut mit einem 7:4 enden können: „Die Anfangsviertelstunde haben wir wieder gebraucht, um reinzukommen. Insbesondere individuell haben wir uns in einigen Situationen nicht gut verhalten. Das darf uns in der Saison nicht passieren.“

Mit Rückkehrer Peter Schmöller – er hatte sich in der Landesliga-Meistersaison nach 18 Punktspielen ins Auslandsemester verabschiedet – sind die Kirchheimer offensiv allem Anschein nach noch schwerer auszurechnen. In Jetzendorf erzielte der 25-Jährige allein drei seiner insgesamt sieben Treffer in der Vorbereitung, auch Teamkollege Alessandro Cazorla (fünf Tore) zeigt sich weiter treffsicher. Stefan Stöckl hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht (4.), ehe Schmöller (16./Foulelfmeter) und Korbinian Vollmann (18.) die Wende einleiteten. Nach dem Wechsel ließ Schmöller dann das 3:1 und 4:1 folgen (53./60.). (guv)