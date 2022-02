Kirchheimer SC: Kader rechtzeitig komplett fürs Trainingslager

Von: Guido Verstegen

Debüt im Dornacher Trikot: Oliver Stengelin (l.) ist vor den Kirchheimern Max Vitzthum, Steven Toy und Leopold Kaiser am Ball. © Dieter Michalek

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben in den beiden Testspielen vor dem Trainingslager in Rovinj ein Unentschieden (2:2 beim SV Pullach) und einen Sieg (1:0 beim SV Dornach) eingefahren.

Kirchheim – Mit einem 32-Personen-Tross startet der Kirchheimer SC am kommenden Donnerstag ins Trainingslager im kroatischen Rovinj – und Spielertrainer Steven Toy freut sich schon sehr darauf. Denn mit Marco Flohrs und Florian Rädler sind auch die letzten noch verbliebenen Rekonvaleszenten im Kader auf dem besten Weg ins Mannschaftstraining, zudem erkämpfte sich sein Team am Freitag ein respektables 2:2 beim Bayernligisten SV Pullach und gewann tags darauf mit einer auf annähernd allen Positionen veränderten Startelf mit 1:0.

Noel Pfeiffer (57.) und der eingewechselte Ricardo Jacobi (84.) antworteten mit ihren Treffern auf die jeweilige Führung der Platzherren durch Fabian Czech (18.) und Malek Amdouni (60.). „Wir haben uns einige Unachtsamkeiten geleistet, und auch die Passqualität könnte besser sein – aber so lange trainieren wir ja auch noch nicht, das kommt schon noch“, sagte Steven Toy.

Der 33-Jährige und Korbinian Vollmann waren die einzigen beiden KSC-Akteure, die auch auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Aschheim gegen den Bezirksligisten SV Dornach begannen. Trotz einer fast 50-minütigen Unterzahl reichte es für die Kirchheimer dank eines Treffers von Sebastian Zielke (27.) zu einem 1:0-Erfolg. Michael Geier hatte wegen eines klaren Foulspiels zunächst Gelb gesehen (29.), kurz darauf musst er dann mit der Ampelkarte runter, weil er bei einem Dornacher Freistoß unnötigerweise den Fuß hinhielt (38.). Toy: „Positiv betrachtet haben wir so eben mehr Laufaufwand betreiben müssen.“

Für die Dornen war es das erste Vorbereitungsspiel, und Trainer Anton Plattner hätte sich gerade angesichts der personellen Überlegenheit sicher zumindest ein Remis gewünscht. „Aber wir hatten in unseren bisherigen sieben Einheiten wegen Krankheiten – auch Corona – und Urlauben nie so viele Spieler im Training, um auch mal taktische Dinge auszuprobieren“, sagte Plattner, der bei seiner Elf viele unnötige Ballverluste monierte. „So haben wir den Gegner immer wieder ins Spiel gebracht, letztlich haben sich beide Teams neutralisiert, es gab kaum Torchancen.“

Die beiden jungen Neuzugänge Osman Akbulut und Oliver Stengelin erlebten ihr Debüt im SV-Trikot, mit Kapitän Dominik Goßner (spielte zuletzt am 26. September 2021) und Christoph Glas (spielte zuletzt am 2. Oktober 2021) kamen zwei lange verletzte Akteure zu ihrem Comeback. Der SV Dornach erwartet bereits am heutigen Dienstag (20.30 Uhr) in Aschheim den Ost-Bezirksligisten FC Moosinning zum nächsten Test. (GUIDO VERSTEGEN)