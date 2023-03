Kirchheimer SC: Kalte Dusche in Grünwald

Von: Guido Verstegen

Konsterniert: Kirchheim (Ricardo Jacobi und Torhüter Martin Egner) erkennt Grünwalds Überlegenheit an. © Robert Brouczek

0:3 beim TSV Grünwald: Nach sechs ungeschlagenen Punktspielen in Folge hat es die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC wieder erwischt.

Kirchheim – Fünfte Niederlage in der Fremde für das bis dato beste Auswärtsteam der Liga, kein Treffer für die bisher torhungrigste Elf: Der Kirchheimer SC bleibt beim 0:3 (0:2) gegen den gastgebenden TSV Grünwald hinter den Erwartungen zurück.

„Grünwald hat auch in der Höhe absolut verdient gewonnen“, stellt Kirchheims Spielertrainer nach der Partie fest, „der Gegner hat die Zweikämpfe besser angenommen, war spielerisch besser und in vielen Situation auch cleverer.“ Zum gebrauchten Tag des KSC passte das Riesenpech von Thomas Branco De Brito, der in der 30. Minute mit Verdacht auf Achillessehnenriss vom Platz musste. Diese Verletzung hatte er sich Anfang 2019 schon einmal zugezogen, nun ist das andere Bein betroffen. Toy: „Wir hoffen alle, dass er von der schlimmsten Diagnose verschont bleibt, das wäre richtig bitter für Schiggy.“

David Halbich brachte die Heimelf früh in Führung (17.), und Andre Gasteiger legte nach Vorarbeit von Dimitrios Vourtsis noch vor der Pause das 2:0 nach (37.). Die Kirchheimer hatten in der ersten Halbzeit durch Alessandro Cazorla zwar auch zwei Torannäherungen (8./38.) und eine Großchance, bei der der TSV-Keeper gut reagierte (42.), meist aber spielten die Grünwalder das Ganze im letzten Drittel konsequenter zu Ende, und KSC-Torwart Martin Egner war ebenfalls mehrfach bestens auf dem Posten.

„Man hat deutlich gesehen, dass Grünwald insgesamt giftiger war, die Mannschaft steckt eben noch im Abstiegskampf und wollte den Sieg eindeutig mehr als wir“, haderte Toy mit dem Auftritt seiner Schützlinge. Die gaben nach dem Wechsel durch Kerim Özdemir den ersten Warnschuss ab (49.), hatten dann aber Glück, dass Egner den Kopfball von Nick Starke glänzend parierte (65.) und kassierten kurz darauf den dritten Gegentreffer – Vourtsis versenkte die Kugel nach feinem Zuspiel von Starke (72.). Brandl verhinderte zwar gegen Ricardo Jacobi das mögliche Kirchheimer Anschlusstor (79.), doch der Sieg des neuen Tabellenvierzehnten geriet nicht in Gefahr. (GUIDO VERSTEGEN)

TSV Grünwald – Kirchheimer SC 3:0 (2:0)

KSC: Egner - Zielke, Jacobi, Maiberger, Branco De Brito (30. Ecker) - Zabolotnyi (57. Huskic), Baitz, Bindner (60. Flohrs) - Özdemir (80. Kaltenhauser), Cazorla (67. Wilms), Mauerer.

Tore: 1:0 Halbich (17.), 2:0 Gasteiger (37.), 3:0 Vourtsis (72.)

Schiedsrichter: Tobias Spindler (SV Ostermünchen) – Zuschauer: 80.