„Erst körperliche Präsenz zeigen, dann spielerisch glänzen.“

Kirchheims Kapitän Eugen Martin zum zähen Start des Aufsteigers in der Landesliga

von Guido Verstegen schließen

Nach drei Niederlagen in der englischen Woche zum Saison-Auftakt haben sich die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC mit zwei Siegen beim Ampfing (1:0) und zuletzt gegen den bisherigen Spitzenreiter TSV Eintracht Karlsfeld (3:0) zurückgemeldet. Was KSC-Kapitän Eugen Martin (31) über den Aufwärtstrend beim Neuling sagt.

Herr Martin, wie tief saß der Frust nach dem Fehlstart?

Na ja, nach der erfolgreichen Meister-Saison in der Bezirksliga waren wir es eben nicht mehr gewohnt, zu verlieren. Und ehrlich gesagt, wollen wir uns auch nicht daran gewöhnen.

Was ist in den ersten drei Spielen denn schiefgelaufen?

Gegen Hauzenberg (1:2) wollten wir zu viele Situationen spielerisch lösen, in Grünwald (0:1) reichte schon ein Gegentor, und gegen Rosenheim (1:2) haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr an uns geglaubt.

Welche Lehren habt Ihr aus den Niederlagen gezogen?

Wir haben gelernt, dass in der Landesliga praktisch jeder Fehler bestraft wird. Und dass wir erst einmal körperliche Präsenz zeigen müssen, bevor wir auch nur daran denken, spielerisch glänzen zu wollen...

Auch beim 3:0 gegen Karlsfeld habt Ihr den Ball einige Male einfach nur ins Aus gedroschen...

Es geht um den Klassenerhalt und darum, möglichst schnell 30 Punkte zu holen. Das geht nur über die Defensivarbeit, vorne kriegen wir schon unsere Chancen. Und wir haben jetzt auch wieder mehr personelle Alternativen, schon in der Vorbereitung fehlten viele Spieler. Jetzt, wo bis auf die Langzeitverletzten alle da sind, geht es schon im Training ganz anders zur Sache.