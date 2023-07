Kirchheimer SC kassiert dritte Niederlage

Von: Guido Verstegen

Enttäuscht: Kirchheims Trainer Steven Toy. © Gerald Förtsch

Kirchheim – Die Bayernliga-Fußballer des Kirchheimer SC quittieren mit dem 1:3 beim FC Gundelfingen die dritte Niederlage hintereinander und grüßen als Tabellenletzter.

Auch beim FC Gundelfingen ist der Kirchheimer SC leer ausgegangen, anders als bei den Niederlagen in Heimstetten und gegen Pipinsried verdiente es der Aufsteiger diesmal nicht anders. „Je länger das Ganze dauerte, umso schlechter haben wir gespielt“, stellte KSC-Spielertrainer Steven Toy enttäuscht fest: „Mit so einer Leistung kannst du nicht gewinnen.“ Dabei hatte sich alles so gut angelassen. Gleich in der ersten Minute vertändelte Andrii Hert den Ball drei Meter vor dem Tor in bester Schussposition, anschließend pressten die Gäste aggressiv und waren in den Zweikämpfen hellwach. Gundelfingen kam zu seiner ersten guten Gelegenheit, nachdem Ertugrul Nacar bei einem schnell ausgeführten Freistoß nicht aufgepasst hatte und Sebastian Zielke im Anschluss an eine flache Hereingabe von Janik Noller in höchster Not klärte (14.). Kurz darauf doppeltes Pech für die KSC-Elf: Alessandro Cazorla wäre auf und davon gewesen, stand aber um Haaresbreite im Abseits, während sich Peter Schmöller beim Zuspiel verletzte und raus musste (17.). Die Gastgeber fanden allmählich besser ins Spiel, nicht zuletzt, weil ihnen die Kirchheimer nun zu viel Platz ließen. Bei der besten Torchance im ersten Durchgang scheiterte Cazorla allein auf weiter Flur am herauslaufenden FC-Keeper Dominik Hozlinger (36.), ehe KSC-Kapitän Philipp Maiberger den Ball nach einem weiten Freistoß David Anzenhofers unglücklich mit dem Kopf ins eigene Tor verlängerte (43.).

Als dann Antonijo Prgomet in der von viel Kampf geprägten Begegnung wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte sah (62.), der eingewechselte Ibrahim Neziri das 2:0 erzielte (73.) und KSC-Keeper Martin Egner gegen Jonas Schneider (63.) sowie Laurin Völlmerk (70.) Schlimmeres verhinderte, sprach alles für die Heimelf. „30 Minuten in Unterzahl zu spielen, ist natürlich schwierig, aber wir hatten diesmal grundsätzlich nicht die nötige Energie. Einfacher wird’s jetzt erst einmal nicht“, sagte Toy. Als dann Anzenhofer eine scharfe Hereingabe von Sebastian Zielke in die eigenen Maschen lenkte (81.), keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, doch Völlmerks Treffer beendete alle Spekulationen (83.). GUIDO VERSTEGEN

FC Gundelfingen – Kirchheimer SC 3:1 (1:0) Kirchheimer SC: Ebner - Zielke, Prgomet, Milla Nava, Maiberger, Ecker (46. Pfeiffer) - Nacar (69. Bindner), Schmöller (18. Huskic), Hert (46. Jacobi) - Mauerer (75. Vitzthum), Cazorla Tore: 1:0 Maiberger (43./Eigentor), 2:0 Neziri (73.), 2:1 Anzenhofer (81./Eigentor), 3:1 Völlmerk (83.) Gelb-rote Karte: Prgomet (62.) - Schiedsrichter: Holger Hofmann (TSV Langenfeld) Zuschauer: 350