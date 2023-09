Kirchheim kassiert schon wieder fünf Gegentreffer

Von: Guido Verstegen

Die Bayernliga-Fußballer des Kirchheimer SC mutieren zur Schießbude der Liga: Nach der 1:5-Pleite beim TSV 1860 II stehen 38 Gegentreffer und unverändert nur ein Punkt für das Schlusslicht zu Buche.

Kirchheim – Der Kirchheimer SC zahlt in der neuen Umgebung weiter Lehrgeld und quittierte beim TSV 1860 München II den dritten Fünferpack in Folge. Klar, dass da ein Ereignis mit Seltenheitswert in den Hintergrund geriet: KSC-Spielertrainer Steven Toy köpfte in der 56. Minute nach einer Ecke des ebenfalls eingewechselten Noel Pfeiffer zum zwischenzeitlichen 1:3 ein und traf damit erstmals seit dem 16. November 2019, als er beim denkwürdigen 8:4-Erfolg in Rosenheim zuschlug.

Mehr Grund zur Freude hatten die diesmal mit Viererkette agierenden Kirchheimer nicht. Nahe dran am Torjubel waren Korbinian Vollmann, dessen direkter Freistoß 1860-Schlussmann Maximilian Rothdauscher glänzend parierte (34.), Peter Schmöller, der den Ball zwei Meter vor dem Kasten über die Querlatte bugsierte (45.) und Kerim Özdemir, der freistehend an Rothdauscher scheiterte (56.).

Auf der Gegenseite sorgte eine gnadenlose Effektivität dafür, dass die 1860-Reserve mit einer beruhigenden 3:0-Führung in die Kabine ging. Moritz Rem ließ seine Schusschance noch aus (7.), dann traf auch schon Leon Tutic aus 14 Metern gegen die unsortierte Gäste-Deckung (14.). Damjan Dordan wuchtete die Kugel nach einer Faustabwehr von Kirchheims Keeper Martin Egner aus 25 Metern volley in die Maschen (29.), und Mansour Ouro-Tagha traf aus kurzer Distanz, nachdem Andrii Hert mit einer Grätsche ein sicheres Gegentor verhindert hatte (44.).

Als Ouro-Tagha– Gelb wegen Ball-weg-Schießens und wegen gefährlichen Spiels gegen Ruben Milla Nava – die Ampelkarte sah (65.), witterten die Kirchheimer noch einmal ihre Chance. „Da habe ich wirklich gedacht, dass was drin ist, wenn wir schnell das zweite Tor nachlegen“, sagte Steven Toy. Doch die KSC-Elf hatte offensiv nichts zuzusetzen und blieb hinten anfällig. Erst besorgte Mason Judge das 4:1 (75.) – Egner monierte vergeblich ein Foul des Torschützen –, dann stellte Claudio Milican mit einem verdeckten 16-Meter-Schuss den Endstand her (88.).

Auch wenn die Kirchheimer über weite Strecken gut mitspielten, hätten sie durchaus auch höher verlieren können: So ließen zweimal Devin Sür (48./80.) und Yannik Sells (48.) glasklare Gelegenheiten der Junglöwen aus. (GUIDO VERSTEGEN)

TSV 1860 München II – Kirchheimer SC 5:1 (3:0)

Kirchheim: Egner - Maiberger, Jacobi (22. Toy), Milla Nava, Hert - Flohrs, Schmöller, Vollmann (46. Pfeiffer) - Mauerer (61. Nacar), Cazorla (78. Kraus), Özdemir (76. Vitzthum) -

Tore: 1:0 Tutic (14.), 2:0 Dordan (29.), 3:0 Ouro-Tagha (44.), 3:1 Toy (56.), 4:1 Judge (75.), 5:1 Milican (88.)#

Gelb-rot: Ouro-Tagha (65.)

Schiedsrichter: Dominik Fober (SG TSV/DJK Herrieden)

Zuschauer: 150