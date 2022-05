Kirchheimer SC: Keller-Duell um den Klassenerhalt - KSC empfängt SB Chiemgau Traunstein

Von: Guido Verstegen

Teilen

Wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere für uns spielen. KSC-Spielertrainer Steven Toy © Christian Riedel / fotografie-ri

Der KSC bangt kurz vor Schluss immer noch um den Klassenerhalt. Mit einem Sieg gegen Traunstein soll die Relegation Richtung Bezirksliga vermieden werden.

Kirchheim – Jetzt gilt’s: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC wollen ihre Erfolgsserie im Heimspiel gegen den ebenfalls noch gefährdeten SB Chiemgau Traunstein fortsetzen und beim Saisonfinale den Klassenerhalt klarmachen.

Zum Abschluss der Hinrunde standen die beiden Mannschaften gemeinsam mit dem FC Töging auf dem letzten Tabellenplatz, und der arg gebeutelte Kirchheimer SC hatte mit einem 3:2-Erfolg beim heutigen Gegner SB Chiemgau Traunstein (Anstoß 14 Uhr) gerade erst dafür gesorgt, dass so etwas wie Licht am Ende des langen Tunnels zu sehen war.

Beim Landesliga-Saisonfinale sind die Schicksale der direkten Kontrahenten eng miteinander verknüpft, aber auch der mit den Traunsteinern punktgleiche SSV Eggenfelden (42), der TSV Brunnthal (41) und der TSV Ampfing (39) kämpfen gemeinsam mit dem KSC (39) um den direkten Klassenerhalt. Der Drittletzte Töging (33) wiederum will sich mit einem Sieg gegen Ampfing den Relegationsplatz sichern und würde dann den SB DJK Rosenheim (32) zum zweiten Direktabsteiger nach dem TSV Kastl (30) machen.

„Natürlich haben nach dem Sieg in Aiglsbach (3:2, d. Red.) alle schon auf der Busfahrt rumgerechnet, was am 34. Spieltag passieren muss“, sagt KSC-Spielertrainer Steven Toy, „aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere für uns spielen.“

Aufholjagd: KSC will den entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt gehen

Die verrückte Aufholjagd der vergangenen Wochen mit grandiosen 16 Zählern aus sechs Partien macht den KSC zur Mannschaft der Stunde, jetzt will die Truppe den entscheidenden Schritt gehen und vor den eigenen Fans den Klassenerhalt perfekt machen. „Es bestätigt sich das, was ich schon immer in unserem Team sehe - die Jungs sind mental unglaublich stabil. Weder während der Negativserie in der Hinrunde noch aktuell in der Phase des Aufschwungs haben sie irgendwie überdreht.“

Wichtig ist dem 33-Jährigen dabei auch, dass das Team seine Feierkultur, wie er es nennt, beibehält: „Der Zusammenhalt stimmt einfach. Die ziehen zusammen los, und im Training geben sie dann alle miteinander wieder Vollgas!“

Die Kirchheimer Startelf wird sich im Vergleich zur Vorwoche zwangsläufig ändern. Benjamin Murga fällt mit einer Innenband-Zerrung definitiv aus, der Einsatz von Korbinian Vollmann – im Hinspiel lieferte er seinen ersten Assist und erzielte sein erstes Tor – ist noch fraglich. Der 28-Jährige musste in Aiglsbach mit einer verhärteten Wade ausgewechselt werden.

Gegner Traunstein wird seit November vergangenen Jahres von Danijel Majdancevic (33) gecoacht, der einst beim Regionalligisten SV Heimstetten an der Seite von Steven Toy auflief und in zehn Spielen sechs Treffer erzielte. Für die Traunsteiner reicht nach zuletzt sieben Punkten aus drei Partien ein Unentschieden zum Klassenerhalt. KSC-Spielertrainer Toy weiß um die Qualität von Majdancevic und Co.: „Es wird ein intensives Spiel, und wir müssen von Beginn an voll fokussiert sein – so einen verschlafenen Start wie in Aiglsbach dürfen wir uns nicht noch einmal erlauben.“ (Guido Verstegen)

Aufstellung Kirchheimer SC: Babic - Zielke, Zabolotnyi, Maiberger, Ecker - Pfeiffer, Baitz, Vollmann (Wilms), Branco De Brito (Jacobi) - Özdemir, Schmöller