Kirchheimer SC klettert auf Relegationsplatz

Von: Guido Verstegen

Kirchheim – Siebter Saisonsieg: Mit dem 3:1 (3:1) gegen die SpVgg Landshut haben sich die vom Abstieg bedrohten Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC auf den ersten Relegationsplatz vorgeschoben.

Es war ein Bild mit Symbolcharakter: Die ersten 45 Minuten seines Flutlicht-Heimspiels gegen die SpVgg Landshut bestritt der Kirchheimer SC im Fight gegen den böigen Wind und kam mit dem Rücken zur Wand hervorragend klar. Ein Dreier sollte her – weil das gelang, überließ der KSC dem TSV Kastl den vorletzten Tabellenplatz, und so atmeten die Spieler mit Blick auf die vielen ebenfalls erfolgreichen Konkurrenten unten drin ganz tief durch. Spielertrainer Steven Toy verzichtete diesmal darauf, seine Schützlinge ins tiefe Pressing zu jagen, sondern formierte sie tief gestaffelt in Erwartung der weiten Bälle des Gegners, die dann auch prompt in Hülle und Fülle kamen. „Es war ein verdienter Sieg, und wir haben Mentalität gezeigt“, befand Toy, der beruhigt feststellen konnte, dass seine Mannen offensiv funktionierten.

Erst verpasste Peter Schmöller eine Hereingabe von Noel Pfeiffer nur knapp (6.), dann kam er nach einem öffnenden Pass des spielfreudigen Korbinian Vollmann in die Schnittstelle der Abwehr nicht entscheidend durch, doch Benjamin Murga jagte den abprallenden Ball aus zehn Metern in die Maschen (13.). Es sah gut aus für den KSC, der sich aber prompt übertölpeln ließ: Ricardo Jacobi und Leopold Kaiser behinderten sich gegenseitig, Florentin Seferi strebte nach einem Pressschlag mit Kaiser dem 1:1 entgegen (19.). Auf der Gegenseite zielte der wendige Kerim Özdemir aus 22 Metern drüber (22.), verfehlte Noel Pfeiffers Heber aus der Distanz das Tor knapp (30.) und landete Murgas Schuss nach Özdemir-Zuspiel an der Latte (32.). Schmöller profitierte beim 1:1 von einem Fehlgriff des Landshuter Keepers Johannes Huber (34.) und schnürte dann mit seinem neunten Saisontor den Doppelpack (45.) – nachdem er Minuten zuvor nach einer Ecke der Gäste in höchster Not kurz vor der Linie geklärt hatte (38.).

So abwechslungsreich die erste Halbzeit war, so mau war dann die zweite: Der KSC ließ die Landshuter kommen, doch die taten sich mit dem Gegenwind schwer und verloren dann noch Dominik Past durch Gelb-Rot (75.). Toy: „Nach der Pause haben wir’s nicht mehr so gut gemacht und immer wieder Löcher in der Deckung gehabt,doch Landshut ist auch nicht so viel eingefallen.“ guv

Kirchheimer SC - SpVgg Landshut 3:1 (3:1)

KSC: Babic – Zielke, Kaiser, Jacobi (77. Zabolotnyi), Maiberger - Pfeiffer (81. Löns), Baitz, Vollmann (63. Branco De Brito), Özdemir (71. Huskic) - Schmöller (78. Rädler), Murga; Tore: 1:0 Murga (13.), 1:1 Seferi (20.), 2:1 Schmöller (34.), 3:1 Schmöller (45.); Gelb-rote Karte: Past (75.); Schiedsrichter: Kinberger (Erpfting); Zuschauer: 100