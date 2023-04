Kirchheimer SC knackt die 40-Punkte-Marke

Von Guido Verstegen schließen

Kirchheim – Ausrufezeichen zur rechten Zeit: Mit dem 4:1 beim TSV Ampfing haben die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC ihren achten Auswärtssieg der Saison gefeiert und sind auf den vierten Platz geklettert.

Über vertane Chancen in den letzten Wochen wollte Steven Toy nicht nachdenken. „Ich bin einfach nur froh, dass wir jetzt die 40-Punkte-Marke geknackt haben – es war ein wichtiger Sieg!“, sagte der Spielertrainer des Kirchheimer SC, ohne weiter auf ein noch immer mögliches Eingreifen ins Aufstiegsrennen einzugehen. Der 4:1-Erfolg beim bis dahin punktgleichen TSV Ampfing kam zum richtigen Moment: Mit dem ersten Landesliga-Dreier im neuen Jahr wurde der Negativtrend gestoppt und ein weiteres Abrutschen in der Tabelle verhindert. Bis auf die Anfangsviertelstunde und eine kurze Phase im zweiten Durchgang verteidigte der KSC konsequent, zeigte mehr Präsenz im Mittelfeld und nutzte die Räume in der TSV-Defensive.

Zunächst einmal mussten die Gäste tief durchatmen, als Valentino Gavric den Ball nach einem Eckstoß an die Latte köpfte (8.), zeigten sich aber kurz darauf durch ihren ständigen Unruheherd Alessandro Cazorla, der nach einer Ecke von Korbinian Vollmann aus vollem Lauf knapp drüber zielte (10.). Vollmann war es dann auch, der einen Fehler im Ampfinger Aufbau bestrafte und mit einem präzisen Steilpass Cazorlas Führungstreffer einleitete (20.). Das Tor gab den KSC-Aktionen zusätzliche Sicherheit, und nach einem Angriff über die rechte Seite köpfte Luca Mauerer den Flankenball von Kerim Özdemir in die Arme von TSV-Keeper Marko Kao (32.).

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs setzte die Heimelf das erste Zeichen, doch Kirchheims Keeper Ivan Babic parierte den Volleyschuss von Birol Karatepe (52.). Wieder fiel das Tor kurz darauf auf der Gegenseite, als Vollmann einen Freistoß aus 18 Metern über die Mauer und unter die Latte zirkelte (56.). Babic verhinderte bei einem Distanzschuss von Mario Simic den möglichen Anschlusstreffer (68.), praktisch im Gegenzug machte Cazorla den Ball im Strafraum fest, bediente Marco Flohrs und der traf flach in die lange Ecke (69.). Ein von Karatepe verwandelter Foulelfmeter - Ricardo Jacobi hatte Irfan Selimovic an der Strafraumkante gelegt – bescherte Ampfing den Anschlusstreffer (73.), doch Cazorla machte mit seinem 16. Saisontor den Sack zu (83.).

„Über 90 Minuten gesehen haben wir uns den Sieg verdient, wir hatten das höhere Tempo und wollten es mehr“, freute sich Steven Toy. GUIDO VERSTEGEN

TSV Ampfing - Kirchheimer SC 1:4 (0:1) Kirchheimer SC: Babic - Ecker, Zabolotnyi (58. Jacobi), Maiberger, Zielke - Vollmann (86. Kraus), Wilms, Flohrs (73. Huskic) - Özdemir (84. Murga), Cazorla, Mauerer (66. Bindner) Tore: 0:1 Cazorla (20.), 0:2 Vollmann (56.), 0:3 Flohrs (69.), 1:3 Karatepe (73./Foulelfmeter), 1:4 Cazorla (83.) Schiedsrichter: Simon Stadler (FC Mariakirchen) Zuschauer: 100