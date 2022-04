Korbinian Vollmann im Interview: „Ich fühle mich sehr wohl beim KSC“

Von: Guido Verstegen

Erstmals ein Hattrick gelingt Ex-Profi Korbinian Vollmann beim Landesligisten Kirchheimer SC. © Christian Riedel

Der Kirchheimer SC landete Ende letzten Jahres einen Transfercoup mit der Verpflichtung von Ex-Profi Vollmann. In der kommenden Saison wird er Co-Trainer.

Kirchheim – Er selbst will seine Rolle in der Mannschaft des Kirchheimer SC nicht überbewerten, beim 3:3 des abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten gegen den SSV Eggenfelden war Korbinian Vollmann (28) mit seinem Hattrick definitiv der Mann des Spiels. Der Ex-Profi im Interview.

Herr Vollmann, wann haben Sie zuletzt drei Tore in einem Spiel geschossen?

Im Herrenbereich war es das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch einen Elfmeter habe ich in einem Pflichtspiel noch nie geschossen. In meinem ersten halben Jahr bei Hansa Rostock war ich als Schütze vorgesehen, da gab’s dann keinen für uns, später war ich dann verletzt und anschließend war ein anderer an der Reihe.

Mit Ihren Toren haben Sie dieses irre Spiel nach 0:2-Rückstand noch gedreht, und kurz nach Ihrer Auswechslung fiel das 3:3.

Da besteht natürlich kein direkter Zusammenhang… (lacht) Ich habe auch zu Steven (Toy, KSC-Spielertrainer, d. Red.) gesagt, er soll jetzt ein bisschen Größe reinbringen. Dass es dann so endete, ist extrem bitter und tut schon weh. Es darf natürlich nicht sein, dass in der 96. Minute ein Spieler allein vor dem Tor steht, den Ball noch annehmen kann und dann locker einschiebt.

Sie bleiben dem Team ja erhalten und sind in der kommenden Saison dann Co-Spielertrainer – planen Sie bereits in Richtung eigene Trainer-Laufbahn?

Ich fühle mich sehr wohl beim KSC, und diese Aufgabe hat mich schon immer interessiert. Ich habe sogar Buch geführt über verschiedene Spielsysteme und mir auch die Arbeit meiner bisherigen Trainer genau angeschaut.

Mit Ihnen auf dem Platz hat die Mannschaft erst einmal verloren.

Ich hatte bisher auch erst acht Einsätze, weil in den letzten sechs Monaten so viel passiert wie in den letzten zehn Jahren nicht – sei es nun die Corona-Zwangspause oder die Geburt unseres zweiten Kindes. Lobeshymnen sind zudem nicht angebracht: Ohne das Team geht gar nichts, und in der schwachen ersten Halbzeit gegen Eggenfelden stand ich auch auf dem Platz.

Der Kirchheimer SC ist jetzt Viertletzter – worauf kommt es in den letzten vier Spielen an, damit es am Ende zum Klassenerhalt reicht? Sei es über die Relegation oder doch noch auf direktem Weg.

Wenn wir auf der Zielgeraden jetzt maximal viele Punkte holen wollen, dann müssen uns hinten stabilisieren und die individuellen Fehler abstellen. Konkurrenten wie Brunnthal oder Traunstein reicht oft ein 1:0, bei uns muss auch mal die Null stehen. Und vorne haben wir eine richtig gute Kombi, wenn alle fit sind.

