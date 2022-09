Kirchheimer SC: Vor dem Barbetrieb Fokus auf Fußball - SPitzenspiel gegen Landshut

Von: Guido Verstegen

Großen Respekt vor Tabellenführer SpVgg Landshut hat KSC-Spielertrainer Steven Toy (r.). Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Es ist angerichtet: Der Kirchheimer SC feiert am Wochenende sein 60-jähriges Vereinsbestehen, und die Landesliga-Fußballer des KSC erwarten am Samstagabend (18.30 Uhr) Tabellenführer SpVgg Landshut bei freiem Eintritt zum Spitzenspiel.

Kirchheim – Nach zwei Niederlagen in Folge kommt es für den Kirchheimer SC angesichts der eng beieinander liegenden Konkurrenz nun darauf an, entscheidend gegenzusteuern und wieder in den Flow der erfolgreich gestalteten Partien zu kommen. Einziges Problem: Mit der SpVgg Landshut stellt sich der vier Punkte besser dastehende Spitzenreiter beim Rangfünften vor.

Die Mannschaft von Spielertrainer Steven Toy würde zudem gerne die Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag des Vereins krönen, der am Nachmittag zu einem abwechslungsreichen Mitmach-Programm auf der Sportanlage einlädt (wir berichteten), ehe dann die KSC-Spieler ab 22 Uhr die Bar übernehmen.

Der Fokus muss aber komplett dem sportlichen Geschehen gelten, zumal schon das festliche Landesliga-Eröffnungsspiel gegen den VfB Forstinning mit einer enttäuschenden 1:2-Niederlage endete. Im Duell mit dem auswärts noch ungeschlagenen Spitzenreiter muss Toy ausgerechnet in der Mittelfeld-Zentrale improvisieren: Nach Korbinian Vollmann und Noel Pfeiffer fallen auch Maximilian Baitz (krank) und Niklas Karlin (Urlaub) aus. „Das tut schon weh“, sagt der 34-jährige Coach.

Wie schon in der Vorsaison fängt der große Kader etwaige Fehlzeiten ab, im letzten Training tummelten sich rund 20 Akteure. Fedja Huskic und Sebastian Zielke meldeten sich zurück. Im Tor steht der wieder gesunde Martin Egner und löst Ivan Babic ab, der nach seinem Urlaub noch Trainingsrückstand hat.

Den Gegner Landshut empfängt Toy mit großem Respekt: „Das ist eine sehr gut ausgebildete und gewachsene Mannschaft, die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern stimmt.“ Dennoch sei alles möglich, wenn seine Elf die „krassen individuellen Fehler“ abstelle, schließlich entscheide die Tagesform die meist sehr engen Duelle in der Liga. Grundsätzlich ist Toy mit der bisherigen Punkteausbeute zufrieden –und gerade gegen vermeintlich stärkere Teams haben die Kirchheimer in dieser Saison bis dato geliefert. (guv)

Kirchheimer SC: Egner - Hert, Zabolotnyi, Bachleitner, Maiberger - Zielke, Wilms, Schmöller, Flohrs - Özdemir, Cazorla, Mauerer