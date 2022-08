Kirchheim mausert sich langsam zum Spitzenteam

Von Nico Bauer schließen

Nach Gala-Auftritt in der ersten Halbzeit wird es beim 3:1 in Schwaig nach der Pause spannender als nötig

Kirchheim – Mit kleinen Schritten und leisen Tönen mausert sich der Kirchheimer SC gerade zur Spitzenmannschaft. Vier Siege in sechs Spielen sind eine Ansage, zumal der Fußball-Landesligist bereits beim Vorjahreszweiten Unterföhring gewann und nun auch beim letztjährigen Dritten FC Schwaig ein 3:1 (2:0) erzielte.

Die Kirchheimer machten in Schwaig ein Riesenspiel und führten zur Pause nach einem Gala-Auftritt hochverdient mit 2:0. Bis dahin war aus KSC-Sicht der einzige Schönheitsfehler, dass man nicht schon den Deckel auf das Spiel machte. „Wir hätten da schon 4:1 oder 5:1 führen müssen“, sagt der Kirchheimer Trainer Steven Toy.

Gnadenlos zeigte der KSC dem als Meisterkandidat gehandelten Gegner die Grenzen auf. Schwaigs Spielertrainer Ben Held ist normal ein Stürmer vor dem Herren, hilft derzeit aber – zur Verwunderung der ganzen Liga – als Innenverteidiger aus. Kirchheims Himmelsstürmer zeigten ihm so die Grenzen auf, dass sich Held nach knapp einer Stunde auswechselte.

Nach einer Flanke von Andrii Hert hielt Korbinian Vollmann zum, 1:0 den Fuß hin (25.), In der 36. Minute erzielte Noel Pfeiffer das zweite Tor mit Wut im Bauch. Der Kirchheimer wurde in die Bande geschubst, erlitt eine Schnittwunde und die direkte Antwort auf dem Platz war ein Gewaltschuss aus 25 Metern. So kann man sich auch süß für kleine Gemeinheiten rächen.

Nach dem Seitenwechsel musste der KSC noch einmal leiden, weil er den Gegner in der ersten Halbzeit am Leben gelassen hatte. Raffael Ascher markierte schnell den Anschlusstreffer (51.) und dann folgte eine größere Druckphase von Schwaig. Erst nach dem von Luca Mauerer abgeschlossenen Konter (3:1, 77.) war die Messe gelesen. Vor dem dritten Tor hatte Kirchheim bereits die Möglichkeiten, um wieder die Hektik aus dem Spiel zu nehmen. Ein Schuss von Sandro Cazorla wurde auf der Linie geklärt und Marco Wilms verfehlte aus 13 Metern das Tor nur um wenige Zentimeter.

„Im letzten Jahr wäre das unentschieden ausgegangen“, sagt der Kirchheimer Trainer Steven Toy. Er erinnert sich noch gut daran, wie seine Mannschaft im Abstiegskampf nach guten Leistungen immer wieder ohne Belohnung den Platz verließ. Nun schauen sich die Kirchheimer die Tabelle von oben an und hatten in der zweiten Hälfte das Glück, dass sie sich in den ersten 45 Minuten erarbeitet hatte. nb

FC Schwaig – Kirchheimer SC 1:3 (0:2).

KSC: Egner, Karlin (90.+2 Kraus), Cazorla (82. Schmöller), Baitz, Zielke, Vollmann (65. De Brito), Zabolotnyi, Pfeiffer (70. Wilms), Özdemir (57. Mauerer), Hert, Bachleitner.

Tore: 0:1 Vollmann (25.), 0:2 Pfeiffer (36.), 1:2 Ascher (51.), 1:3 Mauerer (77.).

Schiedsrichterin: Sarah Hofmann (Lamerdingen) – Zuschauer: 230.