Kirchheimer SC müht sich gegen ASV Dachau zum 1:1

Von: Guido Verstegen

Zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen, aber nur ein Remis: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC kommen daheim gegen den ASV Dachau nicht über ein 1:1 hinaus.

Kirchheim – Der Kirchheimer SC tut sich gegen den ASV Dachau weiter schwer: Von den letzten elf Pflichtspiel-Duellen hat der KSC nur eines gewonnen, auch die Revanche für das 0:3 in der Hinrunde wollte nicht so recht gelingen. „Am Ende bin ich mit dem einen Punkt zufrieden“, sagt Kirchheims Spielertrainer Steven Toy. „Im ersten Spiel nach der langen Pause und dann noch auf Kunstrasen kann einfach alles passieren.“

Der Tabellendritte fand nur schleppend ins Spiel. Unzählige weite Bälle prägten zunächst das Bild, die ersatzgeschwächt angetretenen Gäste – unter anderem fehlte Mittelfeldstratege Andreas Roth – ließen die Kugel auch mal laufen. Dachaus Yazid Ouro-Akpo Adjai prüfte KSC-Keeper Ivan Babic mit einem ersten Flachschuss (7.) und tauchte wenig später allein vor Babic auf, nachdem ein Steilpass die KSC-Deckung auf dem falschen Fuß erwischt hatte (14.). Toy reklamierte vergeblich Abseits eines kreuzenden ASV-Akteurs.

Babic verhinderte bei einem Schuss von Nicolas Peterfy das mögliche 0:2 (27.), die Kirchheimer bissen sich förmlich in die Partie und gewannen nun mehr Zweikämpfe. Nach einem Einwurf von Philipp Maiberger pfefferte Alessandro Cazorla die Kugel aus drei Metern ins lange Eck (33.). Der Angreifer räumte kurz darauf direkt vor der Gäste-Bank halb ausrutschend mit beiden Beinen voraus einen Dachauer ab, ein kurzer Tumult und zehn Minuten für Cazorla waren die Folge (42.). Als dann Marwin Bindner nach einem schönen Pass von Thomas Branco De Brito auf der rechten Seite frei durch war, lag der Kirchheimer Führungstreffer in der Luft, doch seine Hereingabe ging an Freund und Feind vorbei (45.+1).

Im zweiten Durchgang wurde die Partie zunehmend hektischer – auf beiden Seiten häuften sich die Kommentare von der Seitenlinie –, und die Gastgeber übernahmen das Kommando. „Im ersten Durchgang waren wir die klar bessere Mannschaft, nach der Pause war Kirchheim besser. Vor allem aber wegen der vielen Einwürfe in unserer Hälfte“, sagt ASV-Coach Manuel Haupt. Dessen Elf sorgte nur noch bei einem Distanzschuss für Torgefahr (75.), zudem ließen bei seinen Spielern merklich die Kräfte nach. Auf der Gegenseite brachten die eingewechselten Akteure frischen Wind: So scheiterten Fedja Huskic (77.) und Marco Flohrs (90.) am gut reagierenden ASV-Torwart Korbinian Dietrich. (GUIDO VERSTEGEN)

Kirchheimer SC - ASV Dachau 1:1 (1:1)

Kirchheim: Babic - Zielke, Jacobi, Maiberger, Branco De Brito - Wilms (46. Baitz), Zabolotnyi (68. Huskic), Bindner (68. Vitzthum) - Özdemir (73. Flohrs), Cazorla (80. Kraus), Mauerer.

Tore: 0:1 Ouro-Akpo Adjai (14.), 1:1 Cazorla (33.) – Zeitstrafen: Cazorla (42.), Bürchner (Dachau/90.+2)

Schiedsrichter: Patrick Meixner (BC Rinnenthal) – Zuschauer: 100.