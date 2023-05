Kirchheimer SC nach 2:1 gegen SV Pullach wieder Zweiter

Von: Guido Verstegen

Kirchheim – Diesmal haben die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC ihre Hausaufgaben erledigt und grüßen nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Pullach wieder von Platz zwei.

Die Mannschaft hat sich für die Heimpleite gegen den TSV Wasserburg rehabilitiert, zugleich von den Ausrutschern der Konkurrenz profitiert und den Rückstand auf Tabellenführer SV Bruckmühl reduziert: Der Traum von der Bayernliga lebt beim Kirchheimer SC. „Irgendwie lässt doch jeder da oben mal Federn“, sagt KSC-Spielertrainer Steven Toy über das verrückte Titelrennen - und fügt hinzu: „Wir schauen gerne auf die Tabelle und genießen den Moment.“ In zwei Wochen wissen die Kirchheimer (50 Punkte) mehr: Zum einen hat die Elf dann die Topspiele gegen Bruckmühl (53) und den SB Chiemgau Traunstein (48) hinter sich, zum anderen ist das Ranking durch weitere Nachholspiele begradigt.

Angesichts der heftigen Regenfälle ging die Partie gegen den SV Pullach am Freitagabend auf Kunstrasen über die Bühne. Die Gäste warteten in der zunächst ausgeglichenen Begegnung mit einer guten Spielanlage auf, ließen den Ball ansehnlich laufen, erarbeiteten sich aber kaum Torchancen. Gefährlich wurde es allenfalls bei Standards oder bei einem Flachschuss in der 32. Minute, der auf dem nassen Untergrund an Tempo gewann und von KSC-Keeper Ivan Babic pariert wurde.

Die Gastgeber wiederum kamen immer wieder mal nahe an den Pullacher Kasten heran, besetzten aber den Strafraum nicht konsequent genug. Das funktionierte nach dem Seitenwechsel deutlich besser, und dank eines Doppelschlags hatten die Kirchheimer das Momentum auf ihrer Seite. Zunächst spielte Alessandro Cazorla den Ball von rechts scharf in die Box und Kerim Özdemir schob am zweiten Pfosten ein (49.), dann eroberte Özdemir die Kugel im Pressing und bediente Luca Mauerer, der aus 16 Metern traf (52.).

Babic war postwendend bei einem 20-Meter-Schuss der Gäste zur Stelle (53.), ehe Max Vitzthum bei seiner Direktabnahme im Anschluss an eine Ecke seinen Teamkollegen Mauerer traf, der so den dritten Treffer verhinderte (80.). Sehenswert war auch der Fallrückzieher von Ricardo Jacobi, den der Co-Spielertrainer mit der Balleroberung am eigenen Strafraum mit vorbereitet hatte (84.). In der Schlussphase warfen die Pullacher vergeblich alles nach vorne, die Kirchheimer spielten ihre Konterchancen nicht konsequent zu Ende. GUIDO VERSTEGEN

Kirchheimer SC – SV Pullach 2:1 (0:0) Kirchheimer SC: Babic - Zielke, Jacobi, Maiberger, Ecker - Flohrs (65. Vitzthum), Baitz, Mauerer (90.+1 Huskic) - Özdemir (68. Hert), Cazorla (90.+3 Kraus), Murga (65. Wilms) Tore: 1:0 Özdemir (49.), 2:0 Mauerer (52.), 2:1 Bacher (84.) Schiedsrichterin: Paulina Koch (TSV Kottern) Zuschauer: 60