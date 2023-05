Kirchheimer SC nach 2:0 im Topduell Tabellenführer - Trainer Steven Toy: „Und jetzt geht’s weiter!“

Von: Guido Verstegen

Alles gegeben: Kirchheim (Maximilian Baitz; weiß) löst Traunstein als Spitzenreiter der Landesliga Südost ab. © Bernhard Schmöller/KSC

Was für ein Ritt: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC gewinnen das Topspiel mit 2:0 und lösen den SB Chiemgau Traunstein an der Tabellenspitze ab.

Kirchheim – „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, hey!“, schallte es nach knapp 95 Minuten voller Leidenschaft aus der Kabine des Kirchheimer SC: Nach dem 2:0-Erfolg über den bisherigen Liga-Primus SB Chiemgau Traunstein grüßt der KSC zwei Spieltage vor Saisonende erstmals in dieser Saison als Liga-Primus.

„Wir hatten die klareren Chancen, und die Jungs haben wirklich alles gegeben. Der Sieg ist absolut verdient, und jetzt geht’s weiter!“, sagte Steven Toy mit kratziger Stimme. Gefühlt über die gesamten 95 Minuten hinweg hatte Kirchheims Coach seine Schützlinge angefeuert. Im Vergleich zum 3:1 in Bruckmühl brachte er diesmal Co-Spielertrainer Ricardo Jacobi, Andrii Hert sowie Fedja Huskic von Beginn an.

Seine Elf war voll da, gewann von Anfang an die entscheidenden Zweikämpfe. Die ohne ihre Torjäger Julian Höllen (17 Treffer) und Kenan Smaijlovic (14 Treffer) angetretenen Gäste mussten einen doppelten Tiefschlag verdauen. Kaum hatte SB-Spielertrainer Danijel Majdancevic nach einem Laufduell mit Jacobi angedeutet, dass er ausgewechselt werden müsse, rappelte es in der Kiste: Nach einer Balleroberung von Maximilian Baitz ging es über Huskic schnell, und Alessandro Cazorla hatte auf dem Weg zum Führungstor freie Bahn (29.).

In der Folge ließen sich die Gastgeber fallen – sie benötigten nach dem mit hohem Aufwand betriebenen Pressing wohl auch eine Verschnaufpause – und den Gegner kommen. Eindeutige Gelegenheiten erarbeiteten sich die Traunsteiner dabei weiterhin nicht. Auch nach dem Wechsel erwischte die Heimelf den besseren Start: Luca Mauerer behauptete sich auf der rechten Seite und legte die Kugel maßgerecht für Cazorla auf, der freistehend vorbeischoss (47.). Nach Kopfballchancen von Jacobi (51.) und Zabolotnyi (55.) legte der KSC nach: Hert passte den Ball flach in den Strafraum, ein Abwehrspieler verpasste, und Mauerer traf zum viel umjubelten 2:0 (69.). Cazorla hätte anschließend sein Konto auf 23 Saisontore erhöhen können, zielte aber aus spitzem Winkel mit vollem Risiko drüber (73.)

Die Gäste mühten sich um Struktur in ihren Aktionen, wurden aber nur in der Schlussphase ansatzweise gefährlich, als sich die Kirchheimer sich in jeden Ball warfen. Spielertrainer Majdancevic: „Wir haben das Spiel gemacht und hatten bestimmt 75 Prozent Ballbesitz – aber wir kamen einfach nicht in die Abschlüsse.“ (GUIDO VERSTEGEN)

Kirchheimer SC – SB Chiemgau Traunstein 2:0 (1:0)

Kirchheim: Babic - Zielke, Zabolotnyi, Jacobi, Maiberger - Mauerer (72. Pfeiffer), Baitz (90.+3 Ecker), Huskic (65. Wilms) - Hert (76. Vitzthum), Cazorla, Özdemir (75. Murga)

Tore: 1:0 Cazorla (29.), 2:0 Mauerer (69.)

Schiedsrichter: Stefan Treiber (VfR Neuburg) - Zuschauer: 250