Kirchheimer SC nach zwei Last-Minute-Pleiten: „Das beschäftigt uns nicht weiter“

Von: Guido Verstegen

Die Moral ist intakt: Die Bayernliga-Fußballer des Kirchheimer SC wollen im Auswärtsspiel beim FC Gundelfingen beweisen, dass sie die beiden Last-Minute-Pleiten gut weggesteckt haben.

Kirchheim – Zweimal stand der Kirchheimer SC kurz davor, den ersten Punkt in der Bayernliga einzusacken, zweimal ereilte die Mannschaft der ultra-späte Knock-out. „Das ist natürlich doppelt ärgerlich, aber beschäftigt uns nicht weiter“, sagt KSC-Spielertrainer Steven Toy angesichts der unglücklichen Niederlagen in Heimstetten (0:1) und gegen Pipinsried (1:2): „Grundsätzlich bin ich mit der Leistung der Jungs hochzufrieden, wir haben mitgehalten und uns gut gewehrt, nichtsdestotrotz stehen wir mit leeren Händen da.“

Seinen Spielern bleibt zum Glück nicht viel Zeit zum Nachdenken, und im Auswärtsspiel beim FC Gundelfingen (Samstag, 14 Uhr) wollen sie sich für ihr couragiertes Auftreten belohnen. Der Vorjahres-Neunte, seit 2021 wieder Bayernligist, startete mit einem 0:1 gegen Türkspor Augsburg und ließ am Mittwoch ein 3:2 in Nördlingen folgen. „Bei hundert Prozent sind wir noch nicht, es war aber ein großer Schritt in die richtige Richtung“, wird Nördlingens Coach Jasko Suvalic dazu auf der Vereinswebsite zitiert.

„Wir hatten ein knackiges Auftaktprogramm mit zwei Partien gegen Regionalliga-Absteiger, da war die Wahrscheinlichkeit nicht hoch, dass wir sechs Punkte holen – aber es lag sicher nicht an fehlendem Selbstbewusstsein“, hofft Steven Toy auf die Wende, rechnet aber erneut mit einer schwierigen Aufgabe: „Zumal wir auch noch ein bisschen Wunden lecken müssen.“

So falle Denis Zabolotnyi vermutlich einige Wochen aus: Das Kreuzband habe augenscheinlich nichts abbekommen, wie schwer der Mittelfeldspieler verletzt sei, müsse das MRT zeigen. Mehr oder weniger große Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Korbinian Vollmann (erkältet), Peter Schmöller (Kniebeschwerden) und Andrii Hert (Achillessehnenprobleme). Im Tor steht diesmal wieder Martin Egner. In Gundelfingen wird es für den KSC darum gehen, sofort hellwach zu sein, um nicht wie gegen Pipinsried früh einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen. „Zur Pause hätten wir auch deutlicher zurückliegen können“, stellte Toy fest, der in der 56. Minute ein elfmeterreifes Foul an Alessandro Cazorla gesehen hatte und beim 1:2 eine nicht funktionierende Defensivreihe bemängelte. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Ebner - Zielke, Prgomet, Milla Nava, Maiberger, Ecker - Huskic, Vollmann (Pfeiffer), Hert (Jacobi) - Mauerer, Schmöller (Cazorla)