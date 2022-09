Kirchheimer SC ohne Torerfolg – Pleite in Wasserburg

Von: Guido Verstegen

Teilen

Trainer Steven Toy nach der Niederlage in Wasserburg: „Die haben es vorne einfach besser gemacht als wir.“ © Dieter Michalek

Die dritte Auswärtsniederlage der Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC war eine verdiente: Beim 0:2 (0:0) gegen den gastgebenden TSV Wasserburg fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive.

Kirchheim – Erstmals seit Ende Juli ist der Kirchheimer SC in einem Ligaspiel ohne Torerfolg geblieben, und so verwundert es nicht, dass Spielertrainer Steven Toy nach dem Abpfiff der Partie beim TSV Wasserburg lapidar feststellte: „Die haben es vorne einfach besser gemacht als wir.“

Mit Einstellung und Einsatz seiner Schützlinge war der 34-Jährige grundsätzlich einverstanden, nicht aber mit der Raumaufteilung und mit dem Spiel in die respektive in der Spitze. „Aber in Wasserburg kann man verlieren“, hakte Toy die fünfte Saisonniederlage ab.

Dass diese nicht höher ausfiel, hatten die Kirchheimer ihrem Keeper Martin Egner zu verdanken, der bereits in der ersten Halbzeit gute Torchancen von Janik Vieregg (20.) und Luca Wagner (28.) vereitelte. Wagner war zuvor schon zweimal gefährlich vor dem KSC-Gehäuse aufgetaucht, scheiterte aber jeweils knapp (15./18.).

Auf der Gegenseite kam kaum ein Ball – Kerim Özdemir prüfte Wasserburgs Keeper Andreas Dumpler aus 16 Metern (20.) – tatsächlich mal aufs Tor. Toy: „Wir hatten überhaupt sehr wenige klare Abschlüsse, waren bei den zweiten Bällen meistens zu spät dran und haben zu viele ungezielte weite Pässe geschlagen.“

Wasserburg besetzte auch nach Wiederbeginn die Räume besser und hatte die flüssigeren Offensivaktionen. Zunächst scheiterte Michael Barthuber an Egner (51.), doch nur eine Minute später war’s passiert: Ein Schlag aus der eigenen Hälfte fand Bruno Ferreira, der sich gegen den ungünstig stehenden Philipp Maiberger behauptete und die Kugel versenkte.

Die Kirchheimer mühten sich weiter, die Heimelf kam aber mit dem tiefen Boden deutlich besser zurecht. Als dann der eingewechselte Daniel Vorderwestner auf dem Flügel Sebastian Zielke aussteigen ließ und dem in der Mitte lauernden Vieregg das 2:0 auflegte, war bereits die Vorentscheidung gefallen (71.). (GUIDO VERSTEGEN)

TSV Wasserburg – Kirchheimer SC 2:0 (0:0)

Kirchheim: Egner - Maiberger (88. Huskic), Zabolotnyi, Bachleitner, Zielke - Wilms (63. Vollmann), Schmöller, Flohrs (52. Karlin) - Özdemir (77. Vitzthum), Cazorla, Hert (52. Mauerer)

Tore: 1:0 Ferreira Goncalves (52.), 2:0 Vieregg (71.).

Schiedsrichter: Quirin Demlehner (SSV Eggenfelden) – Zuschauer: 250.