Kirchheimer SC: Nach 6:0 schmeckt Wiesn-Mass noch besser

Von: Guido Verstegen

In der „Bräurosl“ feiern die Kirchheimer Fußballer, vorn Torwart Martin Egner (l.) und Doppel-Torschütze Thomas Branco De Brito, mit einer Wiesn-Mass ihren 6:0-Sieg. Foto: Kirchheimer SC © Kirchheimer SC

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben mit einem 6:0-Erfolg beim SV Pullach ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und hatten tags darauf auf der Wiesn so richtig was zu feiern.

Kirchheim – Weiterhin das beste Auswärtsteam der Liga, gemeinsam mit Spitzenreiter SpVgg Landshut die torhungrigste Elf: Der Kirchheimer SC hat beim Bayernliga-Absteiger mit dem 6:0 (2:0)-Kantersieg drei wichtige Zähler eingefahren. „Man muss sich nur mal die Tabelle anschauen: Wir sind zwar weiter Fünfter, haben jetzt aber ein kleines Polster und wären im Falle einer Niederlage ganz schön abgerutscht“, sagte Steven Toy, der seinen Schützlingen zum Torfestival gratulierte: „Klasse Teamleistung, super gemacht!“

Der Spielertrainer des KSC hatte seine Startformation gegenüber dem 0:2 in Wasserburg auf gleich fünf Positionen verändert und setzte damit offensichtlich die richtigen Reizpunkte. Hinten die Null, vorne ließen es vor allem Peter Schmöller und Thomas Branco De Brito als Doppelpacker krachen.

Vor etwa 40 Zuschauern am Rande des Rasenplatzes waren die Gäste schon im ersten Durchgang die bessere Mannschaft. Sie ließen hinten kaum etwas zu, kamen aber vorne zunächst nicht klar in die Box. Das änderte sich, als Korbinian Vollmann zweimal von rechts flankte und Peter Schmöller in der Mitte einköpfte (32. und 43. Minute). Toy: „Das zweite Tor war die Wiederholung des ersten Treffers!“

Nach dem Wechsel nahm das Unheil aus Pullacher Sicht dann seinen Lauf. Niklas Karlin eroberte den Ball in der Hälfte des Gegners, spielte die Überzahlsituation gemeinsam mit dem Torschützen Vollmann souverän zu Ende (60.), dann stand Peter Schmöller gefühlt vor dem leeren Tor und legte selbstlos für Kerim Özdemir auf (67.). Spätestens jetzt gingen die Gastgeber die entscheidenden Meter immer seltener und hatten dann sogar noch Glück, dass die Kirchheimer in der einen oder anderen aussichtsreichen Offensivaktion nicht konsequent genug waren. Der eingewechselte Branco De Brito machte nach Vorarbeit von Özdemir und Vollmann dennoch das halbe Dutzend voll (80./84.). (guv)

SV Pullach – Kirchheimer SC 0:6 (0:2).

Kirchheimer SC: Egner - Hert, Maiberger, Jacobi (66. Bachleitner), Zielke - Vollmann, Wilms, Karlin - Mauerer (64. Branco De Brito), Schmöller (68. Cazorla), Vitzthum (64. Özdemir).

Tore: 0:1 Schmöller (32.), 0:2 Schmöller (43.), 0:3 Vollmann (60.), 0:4 Özdemir (67.), 0:5 Branco De Brito (80.), 0:6 Branco De Brito (84.).

Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (FC Mertingen).

Zuschauer: 40