Kirchheimer SC rutscht auf Rang drei ab

Von: Guido Verstegen

Teilen

Zu früh gejubelt: Allesandro Cazorla nach seinem Führungstreffer für den Kirchheimer SC. © Gerald Förtsch

1:2-Heimniederlage bedeutet einen empfindlichen Rückschlag im Aufstiegsrennen.

Kirchheim – Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC können die Gunst der Stunde nicht nutzen und rutschen nach der 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Wasserburg auf den dritten Rang ab.

Noch ist nichts passiert, und beim Kirchheimer SC dürfen sie weiter vom Aufstieg in die Bayernliga träumen – doch nach fünf Spielen ohne Niederlage war das 1:2 gegen den TSV Wasserburg bei sommerlichen Temperaturen ein empfindlicher Rückschlag. „Wir haben nicht unverdient verloren“, sagte Steven Toy, „vor allem aufgrund der ersten Halbzeit.“ Kirchheims Spielertrainer reagierte mit einem 4-4-2 sowie einer aus Alessandro Cazorla und Benjamin Murga bestehenden Doppelspitze hatte auf das verletzungsbedingte Fehlen von Mittelfeldmotor Korbinian Vollmann. Seine Schützlinge attackierten die Wasserburger früh und zwangen sie anfangs auch zu einigen Fehlern im Spielaufbau. Kamen die gefällig agierenden Gäste aber einmal durch, taten sich hinten jedoch einige Löcher auf, die immer wieder von Denis Zabolotnyi und Maximilian Baitz gestopft werden mussten. In die Box kam die noch abstiegsgefährdete TSV-Elf zunächst allerdings nicht. Kurios: Mit ihren ersten drei klaren Torchancen schlugen beide Mannschaften sofort zu und stellten damit bereits das Endresultat her. Mit einem schnell ausgeführten Einwurf überrumpelten die Platzherren die Wasserburger Defensivreihe, Cazorla schloss mit Wucht ab, Keeper Alexander Boschner konnte den Ball nur abklatschen, und Cazorla erzielte im Nachsetzen seinen Saisontreffer (12.). Wasserburg glich nach einem Eckstoß von Dominik Brich durch einen Kopfball des von Zabolotnyi nicht eng genug markierten Michael Barthuber aus (30.) und nutzte kurz darauf eine weitere Unkonzentriertheit in der KSC-Abwehr zu seinen Gunsten - Moritz Knauer bestrafte den Lapsus von Matthias Ecker, der nicht eindeutig klärte (33.). Glück für die Kirchheimer, dass der seinem Gegenspieler Sebastian Zielke enteilte Michael Neumeier nur den Außenpfosten traf (35.). Kurz nach der Pause verpasste Cazorla nach Zuspiel von Murga allein vor Boschner die ultimative Ausgleichschance (49.), dann war es mit der Kirchheimer Offensivpower aber auch schon vorbei – sieht man einmal von einem Cazorla-Freistoß (73.) und einem Kopfball von Maximilian Baitz nach einer Zielke-Ecke ab (77.). Die Wasserburger kamen im zweiten Durchgang zu keiner klaren Möglichkeit mehr, gerieten aber auch nicht wirklich in Bedrängnis.

Kirchheimer SC –

TSV Wasserburg 1:2 (1:2) Kirchheimer SC: Babic - Zielke, Bachleitner, Maiberger, Ecker (75. Vitzthum) - Flohrs (74. Wilms), Baitz, Zabolotnyi (46. Bindner), Mauerer (28. Özdemir) - Murga (60. Jacobi), Cazorla Tore: 1:0 Cazorla (12.), 1:1 Barthuber (30.), 1:2 Knauer (33.) Schiedsrichter: Julius Eggen-Gödde (VfL Kaufering Zuschauer: 110