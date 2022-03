Kirchheimer SC schöpft neue Hoffnung

Von: Guido Verstegen

Kirchheim – Lebenszeichen im Abstiegskampf: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben den SV Bruckmühl mit 2:0 (1:0) besiegt und damit ihren ersten Dreier im neuen Jahr eingefahren. Kirchheim - Von einem Befreiungsschlag mag Steven Toy nicht sprechen, zumal seine Mannschaft weiter Vorletzter ist. Für den Spielertrainer des Kirchheimer SC ist wichtig, dass seine Schützlinge in einer schwierigen Phase und mit dem Rücken zur Wand fokussiert ihre Aufgabe erledigt haben:

„Die Jungs haben Charakter bewiesen“, sagte Toy. „Jede Woche haben wir neue Ausfälle, aber die stecken das weg und machen einfach weiter.“ Gegenüber dem frustrierenden 0:1 in Brunnthal musste der 33-Jährige sein Team auf vier Positionen umstellen. So feierte Mittelfeldspieler Marco Wilms nach vier Monaten sein Comeback, Fedja Huskic kam zu seinem ersten Einsatz von Anfang an und musste dabei in der Innenverteidigung ran, und Angreifer Benjamin Murga gab sein Startelf-Debüt. Murga war es dann auch, der die Kirchheimer in ihrem ersten Heimspiel des Jahres auf Rasen früh in Führung brachte: Noel Pfeiffer passte den Ball in die Schnittstelle der Abwehr, der 28-Jährige startete perfekt und schob ein (5. Minute). Überhaupt sorgte der KSC vorne gleich mächtig für Wirbel: Nach einem Zuspiel von Wilms hatte Michael Geier das 2:0 auf dem Fuß (12.). Glück hatte der SV Bruckmühl, als Anian Folger Kirchheims Sebastian Zielke rüde von den Beinen holte und mit der gelben Karte davonkam (41.). Nach Wiederbeginn waren die Kirchheimer erneut sofort voll da und legten den zweiten Treffer nach: Pfeiffer verlagerte das Spiel auf die andere Seite und setzte so Kerim Özdemir in Szene, der sich im Zweikampf behauptete und dann sein erstes Pflichtspiel-Tor für den KSC erzielte (48.). Der Tabellenzehnte aus Bruckmühl tat sich schwer und brachte den gegnerischen Kasten nur selten in Gefahr. Die beste Möglichkeit der Gäste vereitelte Kirchheims Keeper Ivan Babic, als er kurz vor Schluss einen Kopfball aus kurzer Distanz parierte (88.). „Wir haben diesmal aus unseren vier, fünf Chancen zwei Tore gemacht und stabil verteidigt - das war ein Schritt nach vorne“, freute sich Toy über den Sieg.

Kirchheimer SC – SV Bruckmühl 2:0 (1:0)y

KSC: Babic - Maiberger, Toy, Huskic, Zielke - Özdemir (85. Vitzthum), Baitz, Wilms (78. Jacobi), Pfeiffer (71. Branco De Brito) - Geier (86. Younan), Murga (64. Schmöller); Tore: 1:0 Murga (5.), 2:0 Özdemir (48.); Schiedsrichter: Richard Conrad (Aschheim) - Zuschauer: 125