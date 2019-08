Zielke beendet Kirchheims  Negativserie gegen Töging

KSC bleibt in der Erfolgsspur

von Guido Verstegen schließen

Vier teils schallende Niederlagen setzte es zuletzt für den Kirchheimer SC, wenn es gegen Töging ging. Sebastian Zielke beendete diese Serie nun.

Kirchheim – Die Fußballer des Kirchheimer SC schwimmen weiter auf der Erfolgswelle: Beim FC Töging gewann der Landesliga-Aufsteiger am Samstag mit 1:0 (1:0) und kletterte dank des vierten Sieges hintereinander auf den fünften Tabellenplatz.

Die KSC-Elf beendete damit eine Serie von vier zum Teil deutlichen Landesliga-Pleiten gegen Töging und stellt mit acht Gegentoren in sieben Partien gemeinsam mit dem FC Passau aktuell die drittbeste Defensive der Liga. „Dabei hatten wir mit dem 4:3 zuletzt in Holzkirchen einen Ausreißer“, freute sich Spielertrainer und Innenverteidiger Steven Toy über eine tadellose Abwehrleistung seiner Mannschaft.

So reichte vor 255 Zuschauern der zweite Saisontreffer von Sebastian Zielke, um die Partie zu entscheiden: Der 22-jährige Angreifer kam in der 34. Minute zum Abschluss. Niklas Karlin und Noel Pfeiffer kombinierten den Ball schön nach vorne, Fabian Löhns flankte und am kurzen Pfosten spitzelte Zielke den Ball am Torwart vorbei ins Netz. Damit verwertete Zielke „eine der schwierigeren Chancen“, wie Toy nach dem Spiel sagte.

KSC zeigt gegen Töging Normalform

Die Gastgeber waren in erster Linie bei Standards gefährlich und bauten auf die Diagonalbälle von Birol Karatepe. Toy: „Wir haben hinten nicht viel zugelassen und hätten vorne noch das eine oder andere Tor mehr machen können.“ Die Begegnung hatte für die Kirchheimer bereits vielversprechend begonnen: Der für den erkrankten Denis Zabolotnyi in die Startelf gerückte Marco Wilms scheiterte früh mit einem 16-Meter-Schuss (5.), und Löns besaß nach einer Flanke von Matthias Ecker eine gute Kopfball-Chance (14.).

Zielkes Treffer brachte zusätzliche Stabilität in die Aktionen, und unmittelbar nach der Pause setzten die Gäste in ihrer besten Phase unter Druck. Noel Pfeiffer und Eugen Martin liefen jeweils alleine auf FC-Keeper Welder de Souza Lima zu, Löns aus zehn Metern und der eingewechselte Marwin Bindner aus 16 Metern schnupperten ebenfalls am Torerfolg. Die beste Gelegenheit für Töging verpasste Jerome Fayé aus kurzer Distanz (65.). „Die schwache Leistung in Holzkirchen war für uns eine Art Schuss vor den Bug, die Mannschaft hat sich gesteigert und wieder Normalform gezeigt“, stellte Steven Toy zufrieden fest.

(0:1).

KSC:Magdolen – Martin, Toy, Jacobi, Ecker – Pfeiffer (57. Geier), Baitz, Wilms - Karlin (65. Duggan) – Löns, Zielke (61. Bindner).

Tor: 0:1 Zielke (34.).

Schiedsrichter:Patrick Url (Thyrnau).

Zuschauer: 255.