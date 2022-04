Sieben Endspiele für den Kirchheimer SC

Von: Guido Verstegen

Teilen

Für die abstiegsbedrohten Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC beginnt mit der Flutlichtpartie gegen die SpVgg Landshut (Freitag, 20 Uhr) eine Serie von sieben Endspielen.

Kirchheim – Die Lage ist noch nicht hoffnungslos, doch wenn der Kirchheimer SC das Ruder noch herumreißen und am Ende der Saison mindestens als Drittletzter in die Relegation rutschen will, dann muss tatsächlich mal was passieren. Im besten Falle ist das eine Serie mit mehreren Siegen am Stück, und dem KSC wäre bereits geholfen, wenn er erstmals in dieser Saison zweimal hintereinander gewinnen könnte.

Das anstehende Heimspiel gegen die SpVgg Landshut und die dann folgende Auswärtspartie beim aktuellen Schlusslicht FC Töging (Samstag, 16. April, 14.30 Uhr) stellen die Weichen. Und dazwischen werden sie beim Vorletzten noch an die schmerzhafte 0:1-Niederlage beim ebenfalls abstiegsgefährdeten TSV Brunnthal erinnert, wenn sie in der zweiten Runde der Qualifikation zum Toto-Pokal ausgerechnet beim Aufsteiger antreten müssen (Dienstag, 19.30 Uhr).

Nach dem 1:2 beim TSV Eintracht Karlsfeld hatten die Kirchheimer Spieler vier Tage am Stück frei. „Das war wichtig, weil viele Spieler müde und einige nach Corona noch nicht ganz wieder auf der Höhe sind“, sagte der derzeit verletzte Spielertrainer Steven Toy, der am Freitag – ohne Krücken – wieder an der Seitenlinie stehen wird. Mit Blick auf die angeschlagenen Fabian Löns und Ricardo Jacobi meinte Toy: „Es ist schon ein komisches Gefühl: Ich glaube, es ist das erste Mal, dass bei einem Pflichtspiel keiner aus dem Trainerteam auf dem Platz steht.“

Personell sieht’s beim KSC besser, „aber noch nicht optimal aus“: Kilian Kraus verletzte sich in Karlsfeld und fällt vorbehaltlich des noch ausstehenden MRT wegen eines gerissenen Außenbandes aus, Marco Wilms klagt über ein geschwollenes Knie. Dafür trainierten in der intensiven Einheit am Dienstag die zuletzt von Corona geplagten Noel Pfeiffer und Korbinian Vollmann voll mit, und auch Denis Zabolotnyi war wieder dabei. Gegner Landshut gewann das Hinspiel deutlich mit 5:1, ist aktuell aber seit fünf Spielen ohne Sieg. Beide Fakten interessieren Toy nicht: „Wir müssen uns auf uns konzentrieren und Punkte sammeln – am Ende wird’s sicher eng.“ (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Babic – Zielke, Kaiser, Maiberger, Branco De Brito – Pfeiffer (Özdemir), Baitz, Zabolotnyi, Vollmann (Younan) – Schmöller, Murga