Kirchheimer SC siegt im Kellerduell

Von: Guido Verstegen

2:1-Erfolg gegen FC Töging nach 0:1-Rückstand.

Kirchheim – Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben das Kellerduell beim FC Töging mit 2:1 (0:0) gewonnen, gerieten trotz Überzahl in Rückstand und drehten die Partie dann umgehend.

Am Ende war es Steven Toy dann auch egal, wie der Sieg zustande gekommen war. „Wir haben sicher schon bessere Spiele gemacht und dann verloren – gerade in unserer Situation nehmen wir die Punkte gerne mit“, sagte der derzeit verletzte Spielertrainer des Kirchheimer SC nach einer Begegnung mit reichlich Torchancen auf beiden Seiten. Toy: „Auch ein 4:4 wäre durchaus möglich gewesen.“ Seine Elf hätte im Gastspiel des Drittletzten beim Schlusslicht bereits nach 20 Sekunden hinten liegen müssen: Nach einem Ballverlust von Noel Pfeiffer und dem dann folgendem Zuspiel von Armin Mesic spekulierte die KSC-Abwehrkette vergeblich auf Abseits, und Berat Uzun brachte die Kugel nicht an Keeper Martin Egner vorbei. Die rote Karte für Daniel Ziegler nach einer Notbremse an der Strafraumgrenze gegen Peter Schmöller (14.) schien dann eher die Platzherren zu beflügeln. Kirchheim tat sich schwer, auch wenn der Schuss von Benjamin Murga nach Schmöllers Kopfball-Ablage noch die Latte touchierte (19.) und Schmöller fünf Meter vor dem Tor das vermeintliche 1:0 auf dem Kopf hatte (32.). Beide Mannschaften setzten vorwiegend auf lange Bälle, nicht zuletzt, weil der Platz schwer zu bespielen war. „Der glich eher einem Erdbeerfeld“, befand Toy.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit erwischte Töging den besseren Start, als Uzun knapp verzog (47.). Kirchheim antwortete in Person von Murga (51.), dann schnupperten Mesic (56.) und zweimal Simon Hefter (58./64.) am Führungstor für die dezimierten Gastgeber. Das fiel dann auch: Hefter bediente Thomas Breu, und der überlupfte Egner, der etwas zu voreilig aus seinem Kasten gekommen war (66.). „Ich glaube, da sind wir erst so richtig wach geworden“, resümierte Toy. Mag sein: Korbinian Vollmann schickte Murga, und der startete haarscharf am Abseits in Richtung Ausgleich (70.), und Noel Pfeiffer ließ wenig später mit einem abgefälschten Schuss aus 13 Metern das 2:1 folgen (73.). Kerim Özdemir und Murga kamen noch zum Abschluss, auf der anderen Seite vergab Breu die Top-Kopfballchance zum Ausgleich. „Wichtig ist, dass wir heute unsere Hausaufgaben erledigt haben“, atmete Toy tief durch. GUIDO VERSTEGEN

Töging – KSC 1:2 (0:0)

Kirchheimer SC: Egner - Zielke, Zabolotnyi, Maiberger, Branco De Brito - Pfeiffer (88. Kaiser), Baitz, Vollmann (90.+1 Younan), Özdemir (80. Kraus) - Schmöller, Murga (86. Löns); Tore: 1:0 Breu (66.), 1:1 Murga (70.), 1:2 Pfeiffer (73.); Rote Karte: Ziegler (14./Notbremse); Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels); Zuschauer: 230