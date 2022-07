Kirchheimer SC startet mit Niederlage

Von: Guido Verstegen

Kirchheims Alessandro Cazorla bewundert die Forstinninger Lufthoheit. © Christian Riedel

Aufsteiger Forstinning mit Ex-KSC-Trainer Coric behält mit 2:1 die Oberhand.

Kirchheim – Der festliche Rahmen bei der offiziellen Saison-Eröffnung hat gepasst, die Leistung nicht: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC starteten am Freitagabend mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger VfB Forstinning.

Es ist aber auch wie verhext mit den Premieren: Seit 2017 hat der Kirchheimer SC sein erstes Saisonspiel nicht mehr gewinnen können, und auch bei der feierlichen Eröffnung dieser Spielzeit sollte es nicht sein. Neuling VfB Forstinning mit Ex-KSC-Coach Ivica Coric an der Seitenlinie erwies sich als Partyschreck und unangenehmer Gegner, gewann letztlich verdient mit 2:1 (0:0).

60 Jahre Kirchheimer SC, über 300 Zuschauer, Verabschiedung von Ex-Spielern und -Verantwortlichen, strahlender Sonnenschein – es war alles angerichtet für die Mannschaft von Spielertrainer Steven Toy, die dann schon sehr zurückhaltend in die Partie startete und über 90 Minuten hinweg nicht so recht ins Spiel kam. „Schade, dass es gerade bei diesem Rahmen nicht mit einem Sieg geklappt hat – wir haben einfach viel zu viele unklare Bälle gespielt, das Ergebnis geht so in Ordnung.“

Die Gäste aus Forstinning starteten forsch in ihre erste Landesliga-Partie überhaupt: Simon Kürbs traf das Außennetz (11.), Abdeliah Erraj kam im Strafraum arg Elfmeter-verdächtig zu Fall (15.), und Sven Jajcinovic brachte den Ball aus fünf Metern nicht an KSC-Keeper Martin Egner vorbei (16.). Auf der anderen Seite sorgte Korbinian Vollmann mit einem direkten Freistoß aus 25 Metern erstmals für Torgefahr, VfB-Keeper Marko Susac machte sich ganz lang (18.). Für Forstinning schnupperten nochmals Erraj (24.) und Dominik Damjanovic (34./Glanzparade Egner) am Führungstreffer, beim KSC zielte Luca Mauerer knapp drüber (39.).

Mit Neuzugang Marco Rastel wechselte VfB-Coach Coric dann den Sieg ein: Kurz darauf stand der 19-Jährige nach einer Hereingabe von links goldrichtig und blieb beim Abschluss cool (59.). Als dann Ivan Bacak nach einem Kirchheimer Eckstoß angeschlagen im Strafraum liegen blieb, lief die Partie weiter, und Korbinian Vollmann spielte den Ball in guter Schussposition ins Seiten-Aus. Nur Sekunden später belohnte sich Kirchheims Co-Spielertrainer für die faire Aktion, eroberte sich 17 Meter vor dem Kasten den Ball, ließ zwei Gegenspieler aussteigen und schob zum 1:1 ein (63.).

Das Geschehen verlagerte sich jetzt mehr und mehr in die Forstinninger Spielhälfte, dem KSC-Spiel fehlte es allerdings an Ideen und Durchschlagskraft. Ein Strafstoß brachte dann die Entscheidung: VfB-Joker Rastel wurde von Maximilian Baitz gelegt, und Damjanovic verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 2:1-Endstand (82.). „Wir haben gezeigt, dass wir ein guter Aufsteiger sind – für uns ist der Landesliga-Aufstieg historisch. Und jetzt das!“, freute sich VfB-Trainer Coric. 13 Jahre lang hatte er die Erste des KSC betreut, führte sie von der Kreisklasse in die Landesliga: „Ein Teil meines Herzens ist immer noch hier!“

Kirchheimer SC - VfB Forstinning 1:2 (0:0) Kirchheimer SC: Egner - Zielke, Jacobi (70. Branco De Brito), Bachleitner, Maiberger - Pfeiffer (83. Younan), Vollmann, Wilms (51. Schmöller) - Mauerer (66. Vitzthum), Cazorla (51. Baitz), Özdemir Tore: 0:1 Rastel (59.), 1:1 Vollmann (63.), 1:2 Damjanovic (82., Foulelfmeter) Schiedsrichter: Dominik Kappelsberger (TSV Aßling) Zuschauer: 336