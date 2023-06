Kirchheimer SC: Steven Toy nach 3:3 zufrieden - „Guter Test, um wieder in den Rhythmus zu kommen“

Von: Guido Verstegen

Kirchheim – Die Fußballer von Bayernliga-Aufsteiger Kirchheimer SC kommen in ihrem ersten Testspiel nicht über ein 3:3 gegen Landesliga-Neuling FSV Pfaffenhofen hinaus. Spielertrainer Steven Toy ist dennoch zufrieden.

Es lief längst nicht alles so, wie es in einem Punktspiel laufen sollte, doch beim 3:3 (2:1) gegen den FSV Pfaffenhofen gab es beim Kirchheimer SC einiges an positiven Ansätzen. „Zum einen haben wir knapp siebzig Minuten mit einer für uns ungewohnten Dreierkette experimentiert und es zumeist gut gemacht, zum anderen haben sich dort die beiden Neuzugänge Antonijo Prgomet und Ruben Milla Nava neben Kilian Kraus super eingefügt“, stellt Steven Toy fest.

Zudem habe sich seine Mannschaft offensiv bis auf zwei, drei Chancen sehr effektiv gezeigt. Das galt vor allem für Alessandro Cazorla, der sich nach seinen 23 Treffern in der Aufstiegssaison gleich wieder in Torlaune zeigte. Beim 1:0 musste er nach einem Klasse-Solo von Luca Mauerer nur noch den Fuß hinhalten (12.), beim 2:1 war er nach einem Aussetzer in der FSV-Defensive zur Stelle (29.), und das 3:3 erzielte er als gefoulter Spieler vom Elfmeterpunkt (86.).

Im dritten Testspiel des mit vielen namhaften Neuzugängen verstärkten Landesliga-Aufsteiger aus Pfaffenhofen waren Bastian Fischer (27.), Maurice Untersänger (60.) und Sebastian Waas (82.) erfolgreich. „Insgesamt war es ein guter Test, um wieder in den Rhythmus zu kommen“, stellte Toy fest, der vor allem mit Blick auf die Laufwege im Mittelfeld noch Handlungsbedarf sieht. Schon an diesem Samstag (16 Uhr) steht die nächste Vorbereitungspartie beim Bezirksligisten SV Dornach an. (GUIDO VERSTEGEN)