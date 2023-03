Kirchheimer SC verlängert mit Trainertrio Toy, Jacobi und Vollmann

Von: Guido Verstegen

Offiziell noch Spielertrainer: Steven Toy (34) tritt zunehmend kürzer und hat in dieser Saison noch kein Punktspiel bestritten. © Robert brouczek/Fupa (2)

Das Team hinter dem Team bleibt zusammen: Das spielende Trainer-Trio mit Steven Toy an der Spitze, Ricardo Jacobi und Korbinian Vollmann macht auch in der folgenden Saison beim Fußball-Landesligisten Kirchheimer SC weiter.

Kirchheim – Im Sommer 2015 folgte er auf Michael Hofmann, der damals nach dem ersten Spieltag zurückgetreten war – jetzt hat Toy (34) für seine achte Saison beim Kirchheimer SC zugesagt. „Für uns als Verein stand schon lange fest, dass wir verlängern wollen“, sagt Abteilungsleiter Christian Boche über die KSC-Personalie, die für gewöhnlich zu Jahresanfang über die Bühne geht. Man habe sich im Januar bereits zusammengesetzt, dann seien noch „einige organisatorische Dinge“ zu klären gewesen und er sei obendrein noch krank geworden, erklärte Boche.

Der Fußball-Chef weiß einfach, was er an Toy hat: Nach dem Abstieg in der Relegation am Ende der Spielzeit 2015/2016 kehrten die Kirchheimer im Anschluss an einen dritten und vierten Rang 2019 als Bezirksliga-Meister in die Landesliga zurück, belegten in der Corona-Abbruch-Saison 2019/2021 Platz zehn, beendeten die nächste von einem miesen Start und einer verrückten Aufholjagd geprägte Spielzeit als Zwölfter und belegen in der aktuellen Tabelle Platz fünf. „Wir haben die beste Vorrunde hingelegt, die wir in der Landesliga je gespielt haben und es wäre schön, wenn wir so auch abschließen könnten“, sagt Boche und inkludiert dabei noch die Partien, die bis zur Winterpause absolviert wurden: 2012/2013 hatte der KSC unter Ivica Coric zu diesem Zeitpunkt 31 Punkte aus 21 Spielen geholt, Toys Truppe kam auf 35 Punkte aus 20 Spielen.

„Einen direkten Cheftrainer gibt es bei uns ja eigentlich nicht“, betont Boche und lobte damit auch die Arbeit des Co-Trainer-Gespanns Ricardo Jacobi (35) und Korbinian Vollmann (29). Für das Trio stand auch schon länger fest, dass es in dieser Konstellation weitermachen wolle: Während Toy zunehmend kürzer tritt und in der laufenden Runde noch kein Punktspiel bestritten hat, laufen Jacobi (elf Einsätze) und Vollmann (13 Einsätze) regelmäßig selbst auf. „Wir sind auf jeden Fall ein Team“, schätzt Toy die Arbeit mit seinen Kollegen sehr. „Die beiden haben einfach Bock, nehmen die Sache ernst und übernehmen Verantwortung. Wir brauchen kein Dreier-Gespann, wenn zwei Leute nur Hütchen aufstellen.“

Jacobi ergänzte zu Beginn der Saison 2019/2021 das damalige Duo Toy und Fabian Löns, Ex-Profi Vollmann löste dann zu Beginn dieser Runde Löns als spielenden Co-Trainer ab. „Wir sind alle sehr nah dran an der Mannschaft und besprechen viele kleine Details – die finale Entscheidung liegt dann bei mir“, erläutert Toy das Miteinander im Team hinter dem Team.

Den Start in die Rest-Saison – ein Punkt aus drei Spielen – haben sich die Drei und auch Christian Boche anders vorgestellt. „Wir kommen schon wieder in unser Fahrwasser. Man muss auch sehen, dass uns auf wichtigen Positionen einige Spieler fehlen“, sagt der Abteilungsleiter. Er würde sich freuen, wenn es am Ende die bislang erfolgreichste Kirchheimer Landesliga-Saison werden würde – zu schlagen ist Platz sechs bzw. 53 Punkte –, in erster Linie geht es aber auch ihm darum, so schnell wie möglich die für eine entspannte Rest-Runde nötigen Zähler einzusacken: „45 werden wir schon brauchen, weil die Mannschaften so eng beieinander liegen.“ (guv)