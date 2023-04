Kirchheimer SC stolpert erneut auf der Zielgeraden - „Das war ein Kollektivversagen“

Von: Guido Verstegen

Steven Toy gefällt nicht, was er sieht: „Es geht halt auch um die Art und Weise, wie wir die Punkte wegschenken“ © Michalek

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC warten weiter auf den ersten Heimsieg seit Ende der Winterpause und geben beim 2:2 gegen den TuS Geretsried erneut eine komfortable Führung aus der Hand.

Kirchheim – Duplizität der Ereignisse: Wie schon beim 2:2 gegen den SV Brunnthal verspielt Kirchheim auf der Zielgeraden einen scheinbar beruhigenden 2:0-Vorsprung. Aber anders als noch vor zwei Wochen war Spielertrainer Steven Toy diesmal mächtig angefressen: „In der Schlussphase war das ein Kollektivversagen – wenn wir noch fünf Minuten länger spielen, fangen wir uns garantiert noch ein Tor.“

Im Duell mit dem TuS Geretsried war es von Anfang an ein zähes Ringen auf tiefem Geläuf, Torchancen blieben auf beiden Seiten eine Rarität. Doch während der KSC immer wieder mal im Strafraum des Gegners auftauchte und es oft schlichtweg versäumte, seine Konter nach Ballgewinnen sauber zu Ende zu bringen, fanden die Gäste rund 80 Minuten lang offensiv fast gar nicht statt. Toy: „Bis zum Gegentor stehen wir hinten richtig gut, und dann verteidigen wir plötzlich nur noch halbherzig, sind in den Zweikämpfen nicht mehr präsent und laden den Gegner ein.“

Und der bedankte sich für die Einladungen. Erst senkte sich ein Kopfball von Jonas Kirschner über Kirchheims Keeper Martin Egner – er ersetzte kurzfristig den wegen eines Magen-Darm-Virus fehlenden Ivan Babic – mittig unter die Latte (86.), wenig später spielte Innenverteidiger Marinus Bachleitner den Ball dann beim Versuch nach außen zu klären in die Füße von Fabio Pech, der den von den Gästen viel umjubelten 2:2-Ausgleich besorgte (90.+3).

Korbinian Vollmann hatte die Heimelf mit einem direkten Freistoß ins Kreuzeck in Führung gebracht (38.), Luca Mauerer nach feiner Kombination über Vollmann und Alessandro Cazorla erhöht (57.). Cazorla setzte den Ball auf Vorarbeit von Kerim Özdemir im Rutschen an den Pfosten des leeren Kastens und verpasste so die Vorentscheidung (64.). „Es geht halt auch um die Art und Weise, wie wir die Punkte wegschenken“, ärgert sich Steven Toy.

Nach dem 2:2 gegen Brunnthal taten ihm seine Schützlinge noch leid, „weil sie viel investiert“ hatten. Am Donnerstagabend fand er es einfach nur „unerklärlich“ und „frustrierend“, was sich da vor seinen Augen in den Schlussminuten tat: „Das war diesmal auch keine Kopfsache, da fehlten mit einem Mal die entscheidenden Prozente, um das Ergebnis sicher über die Zeit zu bringen.“ (GUIDO VERSTEGEN)

Kirchheimer SC – TuS Geretsried 2:2 (1:0)

Kirchheim: Egner - Ecker, Jacobi (83. Kaiser), Bachleitner, Zielke - Vollmann (78. Kraus), Wilms (60. Baitz), Flohrs (69. Huskic) - Özdemir, Cazorla, Mauerer (60. Bindner).

Tore: 1:0 Vollmann (38.), 2:0 Mauerer (57.), 2:1 Kirschner (86.), 2:2 Pech (90.+3).

Schiedsrichter: Raffael Dauner (SpVgg Unterhaching) – Zuschauer: 150.