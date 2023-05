Kirchheimer SC: Vom Jäger zum Gejagten - Träume, Teamgeist und eine Teilzeitkraft

„Hallo, ich bin der King“ So hat sich Maximilian Baitz (weiß) 2016 seinen neuen Teamkollegen vorgestellt – Lautsprecher auf dem Platz zu sein, das ist sein Markenzeichen. Beim Sieg gegen Traunstein war die Teilzeitkraft in Bestform © Schmöller/KSC

Die Fußballer des Kirchheimer SC sind plötzlich nahe dran an der Bayernliga. Von Träumen, Teamgeist und einer Teilzeitkraft – eine Momentaufnahme.

Kirchheim – Es ist eine verrückte Landesliga-Saison, in der jeder jeden schlägt. Und es ist verrückt, was da gerade beim Kirchheimer SC abgeht: Im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit stand die Mannschaft am Abgrund, sicherte sich auf den letzten Drücker den Klassenerhalt – dank eines furiosen 6:1 gegen SB Chiemgau Traunstein, der dann in die Abstiegsrelegation musste. Jetzt wieder Traunstein: Diesmal stürzten die Kirchheimer beim 2:0 den Tabellenführer, bestiegen selbst den Thron.

Wie gehen sie beim KSC mit der neuen Situation um, die sie vom Jäger zum Gejagten machte und die ihnen zwei Runden vor Saisonende das beste Blatt im Ringen um den Aufstieg in die Bayernliga zuspielte? „Es ist wie ein Traum!“, sagt Abteilungsleiter Christian Boche. „Es ist Wahnsinn, was Mannschaft und Trainerteam leisten. Wir haben mit Freising und Holzkirchen noch zwei brutal schwere Spiele, das Team soll sich jetzt natürlich für die harte Arbeit belohnen.“

KIrchheimer SC: Beste Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte

Wenn man sich anschaut, wie die Protagonisten nach der Partie gemeinsam beim von KSC-Fan Josef „Sepp“ Greger gesponserten Leberkäse und Kartoffelsalat in der Hütte der Eisstockschützen beisammensitzen, dann ist klar: Da blüht der Flachs, da sind sie übermütig, aber keiner hebt ab. Dafür sorgt schon Spielertrainer Steven Toy, der dafür auch keinen Anlass sieht: „Wir machen genauso weiter wie zuletzt. Wir bereiten uns die Woche nur auf das kommende Spiel am Freitag vor. Noch müssen wir vier Punkte erjagen.“

Eines hat die Mannschaft auf jeden Fall schon geschafft: Mit aktuell 56 Punkten legte sie die beste Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte hin, am Ende der Spielzeit 2012/2013 sprang unter Trainer Ivica Coric mit 53 Punkten der fünfte Platz heraus. Dass es dazu kam, ist ein Verdienst des funktionierenden Kollektivs. Und einer, der wie kaum ein anderer für diesen KSC-Faktor steht, ist Maximilian Baitz.

„Hallo, ich bin der King“, mit diesen Worten stellte sich der heute 33-Jährige 2016 seinen neuen Teamkollegen vor, als er gerade vom SV Dornach nach Kirchheim gewechselt war. So berichtet es jedenfalls KSC-Torwarttrainer Sascha Jager, der „MB10“ nun schon 17 Jahre kennt. Wie ein König spielt sich Baitz wahrlich nicht auf, und beim Sieg gegen Traunstein war er in Bestform zu erleben, er gewann praktisch jeden Zweikampf – und sein „Männer!“ oder sein „Jetzt das 2:0!“ waren in jedem Winkel der Sportanlage zu hören.

Kirchheimer SC: Teilzeitkraft Maximilian Baitz verkörpert für Mentalität und Mannschaftsgeist

Der Lautsprecher auf dem Platz zu sein, das ist sein Markenzeichen. „Im dritten Jahr beim SV Dornach ist das, denke ich, so richtig losgegangen“, erinnert sich der Sechser. Erst habe er sich mit diesen Rufen selbst motiviert, dann gemerkt, dass es auch dem Team helfe. Wie das ist, wenn der Gegenspieler während der gesamten 90 Minuten redet und ruft, kann sich jeder vorstellen, der mal gekickt hat.

„Ich beleidige ja niemanden, und irgendwie spreche ich ja auch mit mir selbst“, sagt Baitz. Natürlich habe das den einen oder anderen Kontrahenten auch mal auf die Palme gebracht: „Da kam dann die provokante Frage, ob ich am Tourettesyndrom leide.“ Es kümmert ihn nicht, er lächelt das weg.

Eigentlich wollte er deutlich kürzer treten in dieser Saison, jetzt hat die Teilzeitkraft immerhin schon 17 Partien bestritten. Sein Auftreten zeigt, wofür diese KSC-Elf steht - für Mentalität und Mannschaftsgeist. Wie geht’s jetzt weiter, hängt er noch eine Saison dran? „Steven und ich haben noch nicht geredet, eigentlich plane ich mehr in Richtung Familie, im August wird geheiratet“, sagt er.

Aber Träumen ist erlaubt: Am 30. Oktober 2010 wurde er beim 3:1-Sieg des SV Heimstetten in Bamberg eingewechselt, erlebte damals 15 Bayernliga-Minuten an der Seite von Steven Toy, den Schmitt-Brüdern und Quirin Moll. Für die Regionalliga hat es später nicht ganz gereicht: „Nur zum Perspektivspieler“, lacht Maximilian Baitz. (Guido Verstegen)