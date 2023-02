Kirchheimer SC: Team definiert Ziele neu

Von: Guido Verstegen

KSC-Spielertrainer Steven Toy behält weiterhin die 42-Punkte-Marke im Visier. © Archiv

Intensive Einheiten, gelungenes Teambuilding und ein Testspiel-Sieg: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC sind mit vielen positiven Eindrücken im Gepäck aus dem Trainingslager im kroatischen Rovinj zurückgekehrt.

Kirchheim – „Es hat mal wieder alles gepasst!“, stellt Steven Toy zufrieden fest. Kirchheims Spielertrainer hatte gemeinsam mit seinen Co-Spielertrainern Ricardo Jacobi und Korbinian Vollmann ein abwechslungsreiches Übungsprogramm vorbereitet – inklusive Video-Analysen vergangener Partien. Auch mit der Leistung im Test gegen den Landesligisten SV Spittal/Drau – Tabellenführer der Kärntner Liga – war Toy einverstanden: „Wir haben sehr diszipliniert gespielt und offensiv gute Akzente gesetzt. Alle Spieler sind zum Zug gekommen, keiner hat sich verletzt.“ Beim 4:1-Erfolg des KSC trafen Samuel Kaltenhauser, Kilian Kraus und Doppelpacker Sandro Cazorla, der das 3:0 per Elfmeter erzielte. Den Treffer für die unterlegenen Österreicher besorgte ebenfalls ein Kirchheimer: Philipp Maiberger wurde bei einer Abwehraktion von Torwart Martin Egner unglücklich angeschossen.

Beim offiziellen Mannschaftsabend sangen mit Egner, Vollmann, Xaver Ofenstein und Paul Maiberger auch die letzten „Neuzugänge“ ihre Einstandsständchen, bei den Einzelgesprächen kristallisierte sich heraus, dass der Kader bis auf das eine oder andere kleine Fragezeichen auch in der kommenden Runde so zusammenbleiben wird. „Stand jetzt!“, betont Toy, „man weiß ja nie, was passiert.“

Das gelte im Übrigen auch für das von den Spielern angesichts des aktuell dritten Tabellenplatzes neu definierte Ziel. „Die meisten peilen jetzt einen Platz unter den ersten Fünf an – das wäre für den Kirchheimer SC der Wahnsinn“, sagt Toy. Der 34-Jährige hat nach den Erfahrungen der schwierigen Vorsaison weiterhin zunächst einmal die 42-Punkte-Marke für den sicheren Klassenerhalt im Visier – dafür muss die Elf in den verbleibenden 14 Partien sieben Zähler holen. (GUIDO VERSTEGEN)