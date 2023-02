Kirchheimer SC: Torflut in der Vorbereitung

Von: Guido Verstegen

Drei Treffer gegen Finsing, einer gegen Pfaffenhofen: Alessandro Cazorla. © Archiv

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben am Samstag mit dem 1:0 beim Nord-Bezirksligisten FSV Pfaffenhofen auch ihr viertes und letztes Testspiel der Winter-Vorbereitung gewonnen. Alessandro Cazorla staubte nach einem Pfostenschuss von Luca Mauerer ab, der zuvor bei einem Konter ein Solo über den halben Platz hingelegt hatte (42.).

Kirchheim – Gleich drei Treffer erzielte KSC-Angreifer Cazorla (54./77./90.) am vergangenen Donnerstag beim 7:0 gegen den gastgebenden Ost-Bezirksligisten FC Finsing, außerdem trafen Korbinian Vollmann (6./32.), Kilian Kraus (15.) und Kerim Özdemir (79.).

Kirchheims Spielertrainer Steven Toy war mit der Testspiel-Quote von 15:1-Toren sehr zufrieden, monierte aber gerade mit Blick auf die Partie in Pfaffenhofen die mangelnde Kommunikation im Defensivverhalten: „Das fängt schon ganz vorne an – eigentlich spielen wir das strukturiert und diszipliniert, aber der Gegner hatte einfach zu viele klare Torchancen. Das darf uns in der Liga nicht passieren!“

Im Angriff testete Toy erneut erfolgreich Abwehrspieler Kilian Kraus, der schon beim 4:1 gegen den SV Spittal/Drau zugeschlagen hatte, in der Abwehr muss er wie befürchtet vorerst auf Marinus Bachleitner verzichten. Das MRT bestätigte den Verdacht auf Bänderriss im Sprunggelenk, sodass der 21-Jährige sechs Wochen ausfällt. GUIDO VERSTEGEN