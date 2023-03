Kirchheimer SC: Toy erwartet eine Reaktion

Von: Guido Verstegen

Tempo hochhalten: Kirchheim (Alessandro Cazorla; links) geht als Rangdritter in die Restsaison. © Gerald Förtsch

Es geht wieder um Punkte: Machen die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC da weiter, wo sie vor der Winterpause aufgehört haben? Auf das Aus im Toto-Pokal soll gegen den ASV Dachau an diesem Freitag die entsprechende Reaktion folgen.

Kirchheim – Wenn Steven Toy auf den bisherigen Saisonverlauf zurückblickt, tut er dies grundsätzlich mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht: Nach der Last-Minute-Rettung in der vergangenen Runde kann sich der dritte Tabellenplatz ja auch sehen lassen. Und doch warnt der Spielertrainer des Kirchheimer SC seine Mannschaft vor dem Start in die Rest-Saison. „Es sind noch 14 Spiele – und wie schnell man in einen Negativlauf geraten kann, haben wir im letzten Jahr gesehen“, betonte der 34-Jährige kürzlich.

Im Montagstraining habe ich keine Reaktion auf die Pleite gesehen.

Nach der verpatzten Generalprobe beim 1:4 in Traunstein im Toto-Pokal nimmt Toy seine Schützlinge mit Blick auf das Heimspiel gegen den ASV Dachau (Freitag, 19.30 Uhr) in die Pflicht. „Im Montagstraining habe ich keine Reaktion auf die Pleite gesehen, vielleicht dann heute Abend und spätestens im Spiel“, sagte Toy vor der Einheit am Donnerstag: „Es geht um das Defensivverhalten aller, um die Grundtugenden der ganzen Mannschaft!“

Man wolle im Trainerteam gemeinsam überlegen, ob und wie umgestellt werde, so Toy. Co-Spielertrainer Korbinian Vollmann fehlt weiterhin krank, Marco Flohrs und Thomas Branco De Brito sind wieder gesund. Letzterer könnte für den verletzten Andrii Hert als Außenverteidiger auflaufen. Martin Younan zog sich im Training einen Außenbandriss im Sprunggelenk zu und wird mindestens sechs Wochen fehlen – ein weiterer Rückschlag für den zuletzt immer wieder angeschlagenen Mittelfeldmann.

Gegner ASV Dachau kommt als Rangzehnter nach Kirchheim, ging mit einem wichtigen Dreier gegen den FC Sportfreunde Schwaig (3:0) in die Winterpause und brachte dem KSC im Hinspiel eine schmerzhafte 0:3-Niederlage bei. „Das war bis dato unser schlechtestes Spiel in dieser Saison“, erinnert sich Toy an einen uninspirierten Auftritt seiner Elf.

Voraussichtliche Aufstellung: Egner - Zielke, Jacobi, Maiberger, Branco De Brito - Wilms, Zabolotnyi, Huskic - Özdemir, Cazorla, Mauerer